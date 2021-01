Milan, ore decisive per l’arrivo di Tomori

Milan, Meité si presenta

Quella al Milan è una grossa opportunità, lo sa bene anche lo stesso calciatore, che ammette: “È un’occasione importante che può cambiare la mia carriera. Il Milan è una grande squadra e se faccio bene qui cambio la mia persona e il mio modo d’essere, saranno 4 mesi importanti. Il Milan è la squadra più forte dove ho giocato, con calciatori fortissimi, e arrivare in una squadra che è prima in classifica, con un Ibrahimovic che a 40 anni fa ancora queste cose, è uno stimolo a fare sempre di più”. Calciatore polivalente, Pioli lo può utilizzare sia come centrocampista difensivo che a tutto tondo: “Bisogna saper difendere e attaccare, mi piace molto giocare cosi, sono grosso con il fisico però mi piace tanto toccare la palla”. A proposito dell’impatto con il nuovo allenatore commenta: “Mi piace molto il suo modo di giocare. Vuole che giochiamo sempre in avanti, è importante per un centrocampista come me. Sono qui per provare ad essere titolare. C’erano altre squadre che mi volevano ma appena ho sentito il Milan non ho pensato ad altre squadre”. Poi rivela come ha saputo del suo passaggio in rossonero: “Prima della gara di campionato con il Milan, il mio agente mi ha chiamato per parlare con il club. Ero molto felice e ho capito che si poteva fare”.

