Fabio Fognini va a caccia dei suoi primi quarti di finale agli Australian Open. Il 32enne di Arma di Taggia, numero 12 del ranking mondiale e del tabellone, in quello che è il suo settimo ottavo a livello di Major, affronta lo statunitense Tennys Sandgren, numero 100 Atp, che a Melbourne vanta i quarti nel 2018.

L’azzurro – alla tredicesima partecipazione al Major Aussie: gli ottavi, raggiunti anche nel 2014 e nel 2018, rappresentano il suo miglior risultato in singolare mentre in doppio vanta uno storico titolo conquistato nel 2015 in coppia con Simone Bolelli – è in vantaggio per 2-1 nel bilancio dei precedenti, tutti piuttosto combattuti, ma il 28enne di Gallatin, nel Tennessee, si è aggiudicato proprio l’ultima sfida, disputata lo scorso anno al terzo turno sull’erba di Wimbledon.

RISULTATI

“Australian Open”

Grand Slam

Melbourne, Australia

20 gennaio – 2 febbraio, 2020

Aus$71.00.000 – cemento

SINGOLARE MASCHILE

Primo turno

(23) Nick Kyrgios (AUS) b. Lorenzo Sonego (ITA) 62 76(3) 76(1)

Andreas Seppi (ITA) b. Miomir Kecmanovic (SRB) 64 64 76(3)

(7) Alexander Zverev (GER) b. Marco Cecchinato (ITA) 64 76(4) 63

(8) Matteo Berrettini (ITA) b. (wc) Andrew Harris (AUS) 63 61 63

(12) Fabio Fognini (ITA) b. Reilly Opelka (USA) 36 (3)67 64 63 76(5)

Jannik Sinner (ITA) b. (q) Max Purcell (AUS) 76(2) 62 64

(6) Stefanos Tsitsipas (GRE) b. Salvatore Caruso (ITA) 60 62 63

Cristian Garin (CHI) b. Stefano Travaglia (ITA) 64 63 64

Milos Raonic (CAN) b. (LL) Lorenzo Giustino (ITA) 62 61 63

Secondo turno

(15) Stan Wawrinka (SUI) b. Andreas Seppi (ITA) 46 75 63 36 64

Tennys Sandgren (USA) b. (8) Matteo Berrettini (ITA) 76(7) 64 46 26 75

(12) Fabio Fognini (ITA) b. Jordan Thompson (AUS) 76(4) 61 36 46 76(10-4)

Marton Fucsovics (HUN) b. Jannik Sinner (ITA) 64 64 63

Terzo turno

(12) Fabio Fognini (ITA) b. (22) Guido Pella (ARG) 76(0) 62 63

Quarto turno (ottavi)

(12) Fabio Fognini (ITA) c. Tennys Sandgren (USA) – domenica

DOPPIO MASCHILE

Primo turno

Simone Bolelli/Benoit Paire (ITA/FRA) b. (1) Nicolas Mahut/Pierre-Hugues Herbert (FRA) 64 76(3)

Henri Continen/Jan-Lennard Struff (FIN/GER) b. Andreas Seppi/Lorenzo Sonego (ITA) 64 61

(5) Wesley Koolhof/Nikola Mektic (NED/CRO) b. Marco Cecchinato/Laslo Djere (ITA/SRB) 63 76(8)

Secondo turno

Simone Bolelli/Benoit Paire (ITA/FRA) c. Sander Gille/Joran Vliegen (BEL)

SINGOLARE FEMMINILE

Primo turno

(14) Sofia Kenin (USA) b. (q) Martina Trevisan (ITA) 62 64

Anna Blinkova (RUS) b. Jasmine Paolini (ITA) 75 64

Camila Giorgi (ITA) b. (q) Antonia Lottner (GER) 63 63

(17) Angelique Kerber (GER) b. (q) Elisabetta Cocciaretto (ITA) 62 62

Secondo turno

Camila Giorgi (ITA) b. Svetlana Kuznetsova (RUS) 63 61

Terzo turno

(17) Angelique Kerber (GER) b. Camila Giorgi (ITA) 62 67(4) 63

