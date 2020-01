Per la prima volta nella terza giornata, anche grazie al diluvio di mercoledì, il programma delle qualificazioni degli Australian Open, primo Slam del 2020, a Melbourne Park è partito senza ritardi dovuti alla non ottimale qualità dell’aria (dovuta agli incendi che da settimane stanno devastando il Paese). Completati i match d’esordio, sono iniziate anche le sfide del secondo turno. E la prima ad approdare al turno decisivo delle qualificazioni è stata Giulia Gatto Monticone che si è aggiudicata con un doppio 63 iol derby tricolore contro Martina Di Giuseppe. Turno decisivo raggiunto anche da Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto e Matteo Viola.

Buona la prima per Lorenzo Musetti, campione junior nel 2019 e in gara con una wild card, che ha lasciato tre giochi soltanto all’israeliano Amir Wintraub, in tabellone come “alternate” al posto del coreano Hyeon Chung, 20esima testa di serie, e per Lorenzo Giustino.

Eliminati, invece, Stefano Napolitano e Sara Errani.

Fuori – ma al secondo turno – anche Roberto Marcora, Gianluca Mager, tredicesima testa di serie, e Paolo Lorenzi, dodicesima testa di serie, che ha fallito due match-point nel tie-break del secondo set contro il ceco Rosol.

Gli azzurri nelle qualificazioni

Per Thomas Fabbiano, 29enne di San Giorgio Ionico, numero 113 Atp, è l’ottava volta a Melbourne. Negli ultimi due anni era sempre stato ammesso di diritto in tabellone, mentre nei cinque tentativi dalle qualificazioni, era riuscito a centrare l’obiettivo soltanto nel 2017. Il pugliese insegue il 14esimo gettone nel main draw di uno Slam, categoria di tornei in cui vanta come miglior risultato due terzi turni a Wimbledon 2018 e 2019 ed uno agli Australian Open 2019.

Nella decennale carriera di Paolo Lorenzi ci sono 7 partecipazioni agli Australian Open e 3 tentativi a vuoto nelle “quali”, l’ultimo proprio un anno fa quando si arrese al britannico Daniel Evans ad un passo dal tabellone principale. Il 38enne senese, 114 Atp, che in carriera vanta ben 30 presenze negli Slam e come miglior risultato gli ottavi agli Us Open 2017, nel torneo down under ha raggiunto il secondo turno o nel 2015 e 2017.

E’ una “new-entry” Gianluca Mager, 115 del ranking, che a livello di qualificazioni negli Slam vanta solo l’esperienza dell’ultimo anno in cui ha superato un turno al Roland Garros e a Wimbledon ed è stato eliminato al debutto a Flushing Meadows. Per il 25enne di Sanremo è la prima volta agli Australian Open.

Alessandro Giannessi tenta la scalata a main draw australiano per la settima volta. Fin qui il 29enne ligure, attualmente 145 Atp, non è mai andato oltre il secondo turno (2014 e 2018), mentre nei 21 tentativi totali soltanto in un’occasione è riuscito ad approdare al tabellone principale, agli Us Open 2012, eliminato poi al secondo turno.

Lorenzo Giustino è a Melbourne per la sesta volta. Nelle cinque precedenti occasioni, il 28enne napoletano numero 149 Atp ha superato un turno nel tabellone di “quali” nel 2014 e 2016. Nessuna presenza nel main draw nei 15 Slam in cui si presentato ai nastri di partenza delle qualificazioni.

Federico Gaio, numero 150 Atp, in Australia sogna di ripetere l’impresa di due anni fa agli Us Open, quando riuscì a centrare per la prima volta il main draw di uno Slam. Il 27enne di Faenza affronta le qualificazioni di un Major per la 14esima volta, la quinta down under.

Roberto Marcora alla prova del nove. Negli otto precedenti tentativi, il 30 enne di Busto Arsizio vanta una sola vittoria nei match di qualificazioni Slam. Torna a Melbourne da numero 171 della classifica dopo le apparizioni del 2015 e 2016.

All’Australian Open 2012 è legato il miglior risultato Slam di Matteo Viola. Il 32enne veneto, attualmente 231 del ranking, superò i tre turni delle qualificazioni e si arrese all’argentino Santiago Giraldo all’esordio nel tabellone principale. E’ la sesta volta che scende in campo a Melbourne, da cui manca dal 2015, mentre sono 23 le esperienze nelle qualificazioni di un Major.

Stefano Napolitano atto quarto. Nei tre precedenti tentativi, il 24enne piemontese, numero 222 Atp, non è mai andato oltre il secondo turno di “quali”. Nel 2017 a Parigi è riuscito invece ad entrare in main draw e a superare anche un turno. Sono in totale 14 le presenze del piemontese a livello di Slam.

Per il suo 24esimo compleanno, Filippo Baldi ha ricevuto un bel regalo: da “alternate” il tennista milanese si ritrova nel tabellone delle qualificazioni. L’esperienza Slam del numero 235 Atp è circoscritta al 2019 senza però essere riuscito ad approdare in main draw. L’anno scorso a Melbourne si è arreso al secondo turno.

Lorenzo Musetti rimette piede a Melbourne Park da campione in carica…junior. Grazie all’exploit di un anno fa, il 17enne di Carrara, 361 Atp e miglior classe 2002 al mondo, ha ottenuto una wild card per la sua prima esperienza nelle qualificazioni di uno Slam.

Le azzurre a caccia del main draw

Il sogno di Giulia Gatto-Monticone è completare il suo personalissimo Slam. L’anno scorso la 32enne torinese, numero 150 Wta, ha superato le qualificazioni al Roland Garros e a Wimbledon, dove al primo turno ha poi perso con Serena Williams. Per lei è la seconda volta nelle qualificazioni a Melbourne, dove nel 2019 è uscita di scena al primo turno per mano della statunitense Allie Kiick.

Secondo tentativo in Australia anche per Martina Trevisan, che dodici mesi fa è arrivata ad un soffio dal main draw. La 26enne toscana, 154 Wta, ha perso al turno decisivo dopo essere stata a due punti dal match sul 63 5-3 contro la cinese Lin Zhu.

Elisabetta Cocciaretto, che il 25 gennaio compirà 19 anni, brinda al debutto assoluto nelle qualificazioni di uno Slam, proprio a Melbourne dove è stata semifinalista nel torneo junior del 2018. Il giusto premio dopo la straordinaria cavalcata dello scorso anno che l’ha portata ad essere numero 172 Wta.

Sara Errani insegue invece la decima presenza nel main draw degli Australian Open. L’ex numero uno azzurra, ora 189 Wta, ha come miglior risultato nello Slam down under i quarti del 2012, quando venne stoppata dalla ceca Petra Kvitova.

E’ in cerca di rivalsa Martina Di Giuseppe. La 28enne romana, 196 del ranking, nel primo turno delle qualificazioni dello scorso anno contro l’ucraina Anhelina Kalinina, vide svanire un match point sul 5-4 nel terzo set prima di cedere al tie break.

Risultati

“Australian Open”

Grand Slam

Melbourne, Australia

20 gennaio – 2 febbraio, 2020

$71.00.000 – cemento

QUALIFICAZIONI MASCHILI

Primo turno

Lorenzo Musetti (ITA) b. (alt) Amir Weintraub 61 62

Kimmer Coppejans (BEL) b. Federico Gaio (ITA) 76(4) 60

(24) Facundo Bagnis (ARG) b. Stefano Napolitano (ITA) 63 64

Duckhee Lee (KOR) b. (32) Alessandro Giannessi (ITA) 26 75 76(7)

Lorenzo Giustino (ITA) b. Yan Bai (CHN) 63 75

Roberto Marcora (ITA) b. Lukas Lacko (SVK) 63 62

(wc) Aleksandar Vukic (AUS) b. (11) Thomas Fabbiano (ITA) 76(2) 64

Daniel Elhai Galan (COL) b. Filippo Baldi (ITA) 61 62

(12) Paolo Lorenzi (ITA) b. Adrian Menendez-Maceiras (ESP) 63 63

(13) Gianluca Mager (ITA) b. Matthew Ebden AUS) 75 64

Matteo Viola (ITA) b. Nicola Kuhn (ESP) 46 63 3-1 rit.

Secondo turno

Lorenzo Musetti (ITA) b. Marius Copil (ROU) 67(4) 62 64

Lorenzo Giustino (ITA) b. (18) Yannick Maden (GER) 67(4) 64 75

(10) Norbert Gombos (SVK) b. Roberto Marcora (ITA) 62 64

Lukas Rosol (CZE) b. (12) Paolo Lorenzi (ITA) 67(4) 76(9) 75

Max Purcell (AUS) b. (13) Gianluca Mager (ITA) 63 46 64

Matteo Viola (ITA) b. Maxime Janvier (FRA) 76(6) 64

Turno di qualificazione

Lorenzo Musetti (ITA) c. Tallon Griekspoor (NED) – sabato

Lorenzo Giustino (ITA) c. Marco Trungelliti (ARG) – sabato

Matteo Viola (ITA) c. Alejandro Tabilo (CHI) – sabato

QUALIFICAZIONI FEMMINILI

Primo turno

(5) Anna Kalinskaya (RUS) b. Sara Errani (ITA) 62 16 62

Martina Trevisan (ITA) b. Jaqueline Cristian (ROU) 62 62

Elisabetta Cocciaretto (ITA) b. Bibiane Schoofs (NED) 67(4) 75 63

Giulia Gatto Monticone (ITA) b. Fangzhou Liu (CHN) 62 60

Martina Di Giuseppe (ITA) b. (26) Whitney Osuigwe (USA) 36 64 61

Secondo turno

Martina Trevisan (ITA) b. (9) Ysaline Bonaventure (BEL) 60 62

Elisabetta Cocciaretto (ITA) b. (14) Francesca Di Lorenzo (USA) 63 61

Giulia Gatto Monticone (ITA) b. Martina Di Giuseppe (ITA) 63 63

Turno di qualificazione

Martina Trevisan (ITA) b. Eugenie Bouchard (CAN) 61 63

Elisabetta Cocciaretto (ITA) c. (23) Tereza Martincova (CZE) – sabato

Harriet Dart (GBR) b. Giulia Gatto Monticone (ITA) 61 63

