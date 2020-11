MILANO – La tempistica è una cosa fondamentale, soprattutto in campo giornalistico. L’anticipare un commento prima del termine di una partita, poi, può determinare una “valanga” di critiche e ironie: è esattamente quanto accaduto ieri ad Enrico Mentana che, al termine del primo tempo di Inter-Torino, con i nerazzurri in svantaggio per 0-1 a causa del gol granata di Zaza, ha criticato duramente su Facebook i primi 45′

della sua squadra del cuore: “Da molti anni non mi capitava di vedere un primo tempo dell’Inter così desolatamente brutto. Non deludente, non insufficiente, non mediocre. Peggio, vuoto. Magari la partita cambierà, ma non si può passare sotto silenzio un simile scempio”.

Inter-Torino 4-2, nerazzurri vincono in rimonta

L’Inter rimonta e vince, Mentana scatena ironia sui social

Non avrebbe mai potuto immaginare, il Direttore, che la squadra di Conte potesse rientrare in campo con un piglio diverso, da grande squadra: ma è ciò che è successo, e lo 0-1 del primo tempo diventa un sonoro 4-2 grazie alle reti di Lukaku (due), Sanchez e Martinez. Sui social i tifosi, interisti e non, si scatenano, facendo ironia proprio sulla scelta di tempo del fondatore di Open. Chissà se adesso Mentana ripasserà la lezione data, in quel giorno degli anni 90′, da Vujadin Boskov, compianto ex allenatore di Napoli e Samp: “Partita finisce quando arbitro fischia”.

Fonte tuttosport.com

