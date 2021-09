La partita

—

Primo set di grande equilibrio con l’Italia ben piazzata a muro e concentrata, efficace sull’attacco di palta, un po’ meno in giornata al centro. Egonu altalenante: 8 punti ma diversi errori. Ognjenovic “nasconde” la Boskovic ben marcata insistendo più al centro con Popovic e Rasic e i maggiori danni per le azzurre arrivano dai pallonetti. Nel punto a punto finale chiude la Boskovic a cui non viene fischiato un palese fallo da seconda linea. Grande equilibrio anche nel secondo. Cresce Boskovic e le azzurre vanno un po’ più in affanno ma il punteggio è sempre molto tirato. Anche Egonu è efficace in attacco mentre in difesa non è attentissima. La Pietrini, bersagliata in ricezione, fatica di più in attacco anche se piazza punti importanti mentre Sylla è scatenata. Danesi mura la Boskovic per il punto che riporta in pari l’Italia.