ROMA – Koeman in panchina e Neymar in campo. Il Barcellona punta a ripartire così dopo la sorprendente debacle in Champions League. Il presidente Bartomeu ha in mente una rivoluzione per cercare di riportare in alto il club. Ha cominciato spedendo una lettera di esonero al tecnico Quique Setien. In pole position per sostituirlo c’è Ronald Koeman che attualmente è il ct dell’Olanda. L’ex centrocampista braugrana avrebbe però dato l’ok e, secondo il quotidiano spagnolo “Mundo Deportivo”, già definito i dettagli dell’accordo. Sarebbe pronto a firmare un contratto biennale, anche se la sua permanenza per la stagione 2021/2022 sarebbe condizionata all’ok della futura dirigenza visto che durante la prossima stagione è previsto che avvengano le elezioni per il rinnovo anche dei quadri dirigenziali.

Offerti Griezmann e soldi al Psg per Neymar

Definito il nuovo allenatore, il presidente si dedicherà a ridisegnare la squadra. Innanzitutto chiarendo la situazione di Leo Messi, tentato soprattutto da Manchester City e Inter, che attualmente non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2021. In entrata, in cima alla lista dei desideri di Bartomeu, secondo il quotidiano “Sport”, ci sarebbe Neymar. Per il presidente del Barcellona il ritorno del brasiliano, ceduto tre anni fa al Paris Saint-Germain per la cifra record di 222 milioni di euro, risveglierebbe l’entusiasmo dei tifosi. Per questo Bartomeu avrebbe stravolto le strategie di mercato e accantonato per ora la pista che portava all’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, da tempo corteggiato. Per assicurarsi Neymar, il Barcellona dovrebbe fare cassa. Anche per questo non è escluso che arrivi alla clamorosa decisione di cedere già ora Messi. Per ora, però, il club blaugrana starebbe pensando di inserire nella trattativa Antoine Griezmann, con un conguaglio di almeno 50-60 milioni a favore dei francesi. Tra gli altri obiettivi ci sarebbe anche Barella di cui, però, l’Inter non vuole assolutamente privarsi.

Cavani al Benfica, Diego Costa verso l’Inter?

A proposito di Psg, l’ex attaccante Edinson Cavani è a un passo dal Benfica. Secondo il giornale portoghese ‘A Bola’, l’operazione sarà ufficializzata nelle prossime ore. Cavani sarebbe la ciliegina sulla tornta di un mercato già faraonico visto che le Aqule hanno già messo sotto contratto Everton “Cebolinha”, Vertonghen e Waldschmidt. Un altro grande centravanti, Diego Costa ha annunciato che lascerà l’Atletico Madrid. Secondo la radio spagnola ‘Cadena COPE’, il brasiliano naturalizzato spagnolo avrebbe confessato a persone a lui vicine che Milano sarà la prossima tappa della sua carriera. Più logico legarlo all’Inter visto che Conte lo conosce bene (anche se il rapporto nei due anni al Chelsea è stato burrascoso) e da tempo è alla ricerca di un centravanti che faccia salire la squadra. Non a caso la scorsa estate i nerazzurri erano stati vicinissimi a Dzeko che resta comunque un obiettivo non del tutto tramontato. Non vestirà, invece, la maglia dell’Inter Pierre-Emerick Aubameyang che, come conferma l’emoticon con una clessidra pubblicata sul proprio account di Twitter, è ormai a passo dal rinnovo l’Arsenal. Conte ha chiesto alla società anche Smalling, che però ha dato come priorità il ritorno a Roma. La società giallorossa punta a fare una nuova offerta al Manchester United una volta che sarà avvenuto il passaggio di consegne tra Pallotta e Friedkin.

Milan vicino ad Aurier, indizio positivo per Ibrahimovic

Dall’altra parte della città è attivo anche il Milan che, secondo il portale spagnolo ‘Todofichajes’, è vicinissimo all’acquisto di Serge Aurier, terzino destro del Tottenham. L’accordo dovrebbe avvenire sulla base di 15 milioni di euro. L’operazione sarebbe ai dettagli e l’ufficialità potrebbe arrivare a breve. Del nuovo Milan dovrebbe far parte anche Zlatan Ibrahimovic che è stato scelto dalla società tra i testimonial per la terza maglia della prossima stagione. Lo svedese, già presente nel video di presentazione della prima divisa, aspetta ancora l’offerta giusta per rinnovare il suo contratto con il club rossonero, che evidentemente, però, considera poco più di una formalità la fumata bianca.

Juve, piace Thomas Partey

La Juventus sta definendo il quadro delle operazioni da effettuare assieme al nuovo tecnico, Andrea Pirlo che dovrebbe avere Tudor nel suo staff. Il primo obiettivo della società è vendere. Non a caso sono stati avviati dei contatti con il Valencia per Rugani e De Sciglio. Potrebbero fare le valigie anche Higuain, Matuidi e Khedira che non rientrerebbero nei piani dell’allenatore a cui, invece, piace molto Thomas Partey dell’Atletico Madrid. La Juve dovrà respingere anche l’assalto del Psg che, soprattutto nel caso in cui non dovesse vincere la Champions, potrebbe tentare Cristiano Ronaldo che resta un desiderio di Al-Khelaifi per completare un tridente da sogno con Mbappé e Neymar.

Il Napoli punta a chiudere per Under

Il Napoli punta a chiudere per Under con la Roma. La trattativa è impostata sulla base di 20 milioni più 5 di bonus. L’obiettivo degli azzurri, però, è cercare di spendere meno soldi possibili per cui il ds Giuntoli sta valutando la possibilità di inserire nell’affare Maksimovic (più una decina di milioni di conguaglio) o Milik (e in tal caso sarebbe la Roma a dover pagare una ventina di milioni in più al club partenopeo) nel caso in cui il polacco non andasse più alla Juve, a cui da tempo ha dato la sua priorità.

Thiago Alcantara al Liverpool, la Fiorentina sogna Javi Martinez

Tornando all’estero è ormai fatta per il passaggio del centrocampista del Bayern Monaco, Thiago Alcantara al Liverpool Firmerà un quadriennale. Dovrebbe lasciare i bavaresi anche Javi Martinez, che è in scadenza di contratto nel 2021. I violi puntano sui buoni uffici dell’amico Ribery, con cui ha disputato molte partite e vinto tanto (Champions, Mondiale per club, Bundesliga e Coppa di Germania) per piazzare il colpo. La trattativa, però, resta complessa.

