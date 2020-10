ROMA – Mancano ormai pochi giorni alla chiusura della finestra estiva di calciomercato e quindi per tanti club è il momento di stringere i tempi per le trattative imbastite. A mettere a segno il colpo di giornata è la Roma, ormai ai dettagli con il Real Madrid per prelevare in prestito oneroso a tre milioni con diritto di riscatto Borja Mayoral, attaccante di 23 anni che sta trovando poco spazio coi blancos (rimarrà nella Capitale spagnola invece Jovic). Ceduto il croato Coric agli olandesi del Venlo, i giallorossi, intanto, puntano a chiudere per Chris Smalling per la difesa: il blitz dell’ad Guido Fienga in Inghilterra ha riaperto la porta al ritorno a Trigoria del giocatore, un affare da 18 milioni complessivi e si attende la risposta del Manchester United, che fin qui ha fatto muro per un giocatore destinato a fare panchina qualora rimanesse in Inghilterra.



Lazio, ultimo colpo in difesa: Marcao?

Sull’altra sponda del Tevere se la cessione di Wallace ai turchi del Malatyaspor consentirà di ufficializzare gli arrivi in stand-by ormai da giorni, ovvero i vari Fares, Hoedt e Andreas Pereira, la Lazio potrebbe tentare il colpo dell’ultima ora per un difensore, che potrebbe essere quel Marcao del Galatasaray che era stato offerto anche alla Roma. Ma da Formello dovrebbe partire Bastos, che finora ha rifiutato tutte le destinazioni.

Inter: arriva Darmian, Dalbert va al Rennes

Matteo Darmian in arrivo, Dalbert verso l’addio: l’Inter è pronta a chiudere una doppia operazione. I nerazzurri stanno infatti definendo l’acquisto dell’esterno classe 1989 dal Parma e la cessione del mancino brasiliano ai francesi del Rennes. Per Darmian, che potrebbe essere già domani a Milano, l’Inter pagherà circa 2,5 milioni agli emiliani. L’affare Dalbert con il Rennes, invece, si dovrebbe chiudere sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 13 milioni. I nerazzurri, ceduto l’ex Nizza, potrebbero puntare poi al prestito dello spagnolo Marcos Alonso, esterno mancino del Chelsea (dai Blues andrà via anche Rudiger ma sembra sfumato un suo ritorno alla Roma), visto che Antonio Conte insiste per un elemento in quel ruolo: serve l’offerta giusta e non sarà inferiore ai 20 milioni di euro. L’Inter inoltre sta decidendo il futuro di Nainggolan, che potrebbe tornare al Cagliari (da limare alcuni dettagli, anche se c’è l’intesa con il giocatore per l’ingaggio), mentre per Brozovic ci sarebbe stato un sondaggio del Bayern Monaco. Kantè arriverà solo se partirà il croato.

Juve in pressing su Chiesa

Tutto ciò mentre la Juve punta decisa su Federico Chiesa (“la Juve è sempre attenta a ciò che succede sul mercato”, il commento del ds bianconero Fabio Paratici che non ha smentito l’interesse per il giocatore). Alla Fiorentina hanno chiesto il giocatore con la formula del prestito biennale senza obbligo di riscatto, la risposta è stata che non si fanno regali e che ci vogliono 60 milioni (anche ‘a rate’) e l’obbligo, e non il diritto, di riscatto. Proprio questo è il punto focale, ma la Juve potrebbe avere la somma che accontenterebbe Commisso se riuscirà a cedere Rugani (su di lui Rennes, Newcastle, West Ham e Valencia), De Sciglio e Khedira (lista gratuita con buonuscita) che non sembrano rientrare nei piani di Andrea Pirlo, mentre il futuro di Douglas Costa è in bilico e dipende dall’arrivo o meno di Chiesa o di un altro esterno offensivo last minute.

Milan pensa a Nastasic per la difesa

Intanto anche il Milan non ha mollato il gioiello viola, anche se lavora a fari spenti e ha deciso di dare la priorità a un difensore: l’obiettivo più a portata di mano è al momento Nastasic dello Schalke 04, perché il Bologna ha fatto sapere di non voler cedere Tomiyasu. Oggi il club rossonero ha ufficializzato l’arrivo del giovane norvegese Hauge, entusiasta di poter giocare con Ibra.

Fiorentina: si allontana Martinez Quarta

Martinez Quarta si allontana dalla Fiorentina. Il River Plate ha chiesto al club viola 7 milioni di euro da pagare entro i prossimi 5 mesi ed è arrivato il rifiuto del club gigliato. Gli argentini avevano 48 ore per decidere il da farsi ma hanno chiesto 7 milioni subito (uno in più di quello offerto dai viola) più 6 per il riscatto. Accordo dunque lontano per il giocatore che potrà eventualmente interessare a parametro zero visto che è in scadenza e diventerà comunitario.

Milik resta a Napoli per poi svincolarsi a zero

Per il romanista Fazio c’è stata la richiesta della Sampdoria, che ha messo a segno anche il colpo Adrien Silva, portoghese in arrivo dal Leicester su esplicita richiesta di Ranieri. Vieira lascerà invece i blucerchiati per andare al Verona, che vuole anche Ceccherini dalla Fiorentina. Milik, dopo le tane voci su una sua partenza, avrebbe deciso di rimanere al Napoli, a costo di perdere un anno in tribuna, per poi svincolarsi a zero: questo perché avrebbe offerte dai due club di Manchester e dal Psg.

Barcellona: ufficiale Dest dall’Ajax

Il Barcellona si assicura il sostituto di Semedo. Ufficiale l’arrivo dall’Ajax di Sergiño Dest, terzino olandese classe 2000, che si è legato ai blaugrana fino al 2025 con una clausola rescissoria da 400 milioni di euro. Ai Lancieri, invece, andranno 21 milioni più 5 di bonus.

Bologna cede Donsah in Turchia e Bani al Genoa

Il Genoa, come confermato dal Rostov, si è aggiudicato l’attaccante venticinquenne Eldor Shomurodov e ha chiuso anche per il difensore Mattia Bani, in arrivo dal Bologna con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il club felsineo ha comunicato di aver ceduto “al Çaykur Rizespor Kulübü il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Godfred Donsah a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021”.

Petriccione dal Lecce al Crotone

L’Atalanta è ormai a un passo dall’ufficializzare l’arrivo dell’esterno Depaoli dalla Sampdoria. Il Crotone ha reso noto di aver acquisito a titolo definitivo dal Lecce le prestazioni sportive del calciatore Jacopo Petriccione: il centrocampista ha firmato un contratto di 4 anni.Fonte www.repubblica.it

