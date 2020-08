ROMA – Massimo Cellino conferma l’inserimento del Milan nella corsa a Tonali. Il 20enne centrocampista sembrava promesso sposo dell’Inter, ma i tentennamenti dei nerazzurri rischiano di rimettere tutto in discussione: “Ho apprezzato la serietà di Maldini, che conferma quella storica del Milan – ha dichiarato il presidente del Brescia ai microfoni di ‘Sky Sport’ – Non aggiungo altro perché non voglio essere inopportuno o poco riservato. Marotta mi ha sempre confermato il forte interesse per il giocatore e ho evitato trattative con altri club, anche esteri. Il ragazzo, però, ha la necessità di sapere quale sarà il suo futuro. Io non ho fretta, ma Tonali sì”. L’Inter resta dunque in vantaggio, ma se non vuole perdere la corsia preferenziale deve accelerare i tempi e lanciare segnali concreti al Brescia. Il Milan, intanto, si avvicina a Brahim Diaz: secondo i media spagnoli è tutto fatto per il passaggio del centrocampista di proprietà del Real Madrid alla corte di Pioli. La formula sarebbe quella del prestito secco, senza diritto di riscatto. L’ufficialità è attesa nelle prossime ore.



Inter, Vidal potrebbe liberarsi a costo zero

In casa Inter gli sforzi sono concentrati soprattutto sul centrocampo. Detto di Tonali, Marotta e Ausilio vogliono regalare a Conte il pupillo Arturo Vidal e starebbero cercando di imbastire un’operazione in stile Sanchez. Come il connazionale, infatti, l’ex Juventus potrebbe liberarsi a costo zero, trattando una buonuscita con il Barcellona per poi firmare un biennale con i nerazzurri. Restano in piedi le piste Kanté del Chelsea e Ndombele del Tottenham, per il quale non è da escludere uno scambio con Skriniar. Se arrivassero offerte congrue l’Inter sarebbe disposta a cedere anche Brozovic, sul quale si registra l’interesse di Bayern Monaco e Psg. L’affondo su Kolarov (presto si arriverà a un accordo con la Roma sulla base di 1,5 milioni di euro), intanto, allontana da Conte Emerson Palmieri. Dopo l’arrivo di Chilwell, però, il Chelsea ha la necessità di sfoltire il pacchetto degli esterni e sta valutando l’offerta del Siviglia per Marcos Alonso. I Blues, nel frattempo, hanno ufficializzato l’arrivo di Thiago Silva. Il difensore brasiliano, svincolato dal Psg, ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo: percepirà 10 milioni a stagione.



Il Leicester piomba su Gosens, Juve tra Suarez e Dzeko

Il domino degli esterni potrebbe coinvolgere anche l’Atalanta, con il Leicester che piomba su Robin Gosens per sostituire proprio Ben Chilwell. Percassi non è disposto a fare sconti e per il tedesco chiede 40 milioni, cifra ritenuta troppo alta dalle Foxes che in alternativa pensano a Tagliafico dell’Ajax. L’accelerata su Suarez non impedisce alla Juventus di monitorare con attenzione l’evolversi della situazione attorno a Dzeko. Prima di lasciar partire il bosniaco, che piace anche all’Inter, la Roma deve però trovare il sostituto. Il primo nome sui taccuini dei giallorossi è quello di Milik: per arrivare al polacco i capitolini sono pronti a mettere sul piatto i cartellini di Under e del baby Riccardi. In uscita Juan Jesus dice di no al Cagliari e si avvicina al Genoa. Dalla Francia arrivano voci insistenti di un concreto interessamento del Rennes per il difensore Rugani, che negli ultimi due campionati ha collezionato appena 25 presenze con la maglia della Juventus.



Napoli chiude per Karbownik, Allan verso l’Everton. Toro blinda Belotti

Il Napoli puntella le corsie laterali: manca ancora l’ufficialità, ma il club partenopeo ha chiuso per Karbownik, 19enne terzino polacco del Legia Varsavia al quale andranno 7,5 milioni di euro. In uscita Allan è in procinto di trasferirsi da Ancelotti all’Everton. Il Bologna è a un passo da De Silvestri, svincolato dal Torino. Restando in casa granata il ds Vagnati blinda Belotti e Sirigu: “Andrea è innamorato di questa maglia e di questa città, la sente sua. Non c’è nessun tipo di problema, può restare qui fino alla fine della sua carriera. Sirigu? Rimane al 100%, è un leader, un giocatore per noi fondamentale. Non è mai stato sul mercato”. Il Parma, invece, annuncia la firma di Liverani su un contratto che lo legherà al club ducale fino al 2022. Il primo regalo per il neo allenatore potrebbe essere Riccardo Saponara, che ritroverebbe il tecnico dopo l’esperienza della passata stagione a Lecce.



Fiorentina su Piatek, Maresca allenerà il City Under 23

Oltre a Saponara, la Fiorentina ha altri esuberi da piazzare. I viola cercano un acquirente per Boateng e sono pronti a cedere Benassi al Verona. In attacco, invece, Pradé punta sull’ex Milan Piatek, adesso all’Hertha Berlino, e per il centrocampo prende sempre più forza l’idea Torreira. A Cagliari Di Francesco si prepara ad accogliere Razvan Marin, centrocampista rumeno classe 1996 proveniente dall’Ajax. Il Verona comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Crotone Luca Marrone, che nell’ultima stagione ha conquistato la serie A proprio con i calabresi. Enzo Maresca lavorerà a stretto contatto con Pep Guardiola: dopo aver ricoperto il ruolo di vice di Pellegrini al West Ham, l’ex giocatore della Juventus si vede affidare la guida del Manchester City Under 23.



Rakitic piace al Siviglia, Griezmann resta al Barça

Al Barcellona c’è aria di smobilitazione. Oltre a Messi, Suarez e Vidal, anche Rakitic pare destinato a cambiare aria, a conferma di un’autentica rifondazione tecnica sotto la gestione Koeman. Al momento il Siviglia è la pretendente più accredita ad ottenere il sì del centrocampista croato. Tra tanti dubbi, una delle poche certezze per i blaugrana sembra essere l’incedibilità di Griezmann. Nelle ultime ore era circolata la notizia di un clamoroso scambio con l’Atletico Madrid tra il francese e Joao Felix, ma non se ne farà di niente. I Colchoneros si apprestano a salutare Diego Costa, sul quale ci sarebbe un forte interessamento da parte del Tottenham di Mourinho. Sempre in Premier, Gabriel Magalhaes – difensore del Lille che piaceva anche al Napoli – ha ultimato le visite mediche con l’Arsenal.Fonte www.repubblica.it

