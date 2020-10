ROMA – Una telenovela con il classico lieto fine, come spesso e volentieri in questi casi. L’ultima giornata della finestra estiva del calciomercato (chiusura alle 20) è quella del sì fra Federico Chiesa e la Juventus. L’esterno offensivo classe 1997 sta sostenendo alla clinica ‘Fanfani’ di Firenze le visite mediche con il club bianconero. Chiesa si trasferirà al club campione d’Italia in prestito oneroso biennale con diritto di riscatto pronto a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. La Juventus in particolare pagherà 2 milioni di euro di prestito per il primo anno e 8 per il secondo, mentre il riscatto fissato a 40 milioni di euro diventerà obbligatorio se si realizzerà almeno una di queste tre condizioni: il posizionamento della Juve tra le prime 4 in campionato; il raggiungimento da parte di Chiesa del 60% delle presenze (da almeno 30 minuti); se Chiesa realizzerà 10 gol e 10 assist nel suo biennio bianconero. In più ulteriori 10 milioni di bonus a completare le cifre dell’affare, reso possibile per la Vecchia Signora dalle cessioni in prestito di Douglas Costa al Bayern Monaco e di De Sciglio al Lione.

Fiorentina: arrivano Quarta e Barreca

Salutato Chiesa, la Fiorentina è pronta a firmare lo spagnolo Callejon, 33 anni, ancora senza squadra dopo sette stagioni al Napoli. Per lui è pronto un biennale. Visite mediche per l’esterno sinistro Antonio Barreca. “Sono molto felice di essere qui” ha dichiarato il 25enne neo acquisto viola, che arriva dal club francese del Monaco con la formula del prestito e diritto di riscatto ad una cifra intorno ai sei milioni di euro. Ufficiale l’arrivo alla Fiorentina anche del difensore argentino Lucas Martinez Quarta, che arriva dal River Plate: contratto fino al 2025.

Advertisements

Inter: ufficiale Darmian

In una giornata che si annuncia frenetica come sempre, prima della deadline, l’Inter ha ufficializzato l’arrivo di Matteo Darmian: il difensore, classe 1989, si trasferisce in nerazzurro dal Parma a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione del prestito in trasferimento definitivo. Sono ore decisive anche per il passaggio al Cagliari di Nainggolan: il presidente Zhang non si smuove dalla valutazione di 10 milioni di euro, il club sardo non vorrebbe andare avanti con questo tipo di formula.

Psg: dopo Kean preso anche Pereira

Nuovo colpo di mercato per il Paris Saint-Germain. Dopo Moise Kean, la squadra francese ha ufficializzato anche l’ingaggio di Danilo Pereira: il 29enne centrocampista arriva dal Porto in prestito per una stagione con diritto di riscatto.

Barcellona, ecco Depay

L’attaccante olandese del Lione sarà finalmente un acquisto blaugrana e andrà a ricoprire il posto lasciato libero da Luis Suarez. Arrivo previsto in giornata nella città catalana per una delle telenovele più lunghe di questo mercato.

United: assalto per Cavani e Dembelè

Il Manchester United prepara il doppio colpo per la giornata finale del calciomercato. Secondo la stampa inglese, sfumato Jadon Sancho del Borussia Dortmund, i Red Devils starebbero definendo il contratto di Edinson Cavani, svincolato dopo l’esperienza al Paris Saint Germain, e avrebbero avanzato un’offerta importante al Barcellona per Ousmane Dembelè.

Kalinic a Verona

Risolti anche gli ultimi dettagli per Kalinic dell’Atletico Madrid. Arriverà a Verona dopo pranzo per visite e firma. Acquisto a titolo definitivo, per l’attaccante è pronto un biennale.

Parma scatenato: quattro arrivi

Il Parma del neo proprietario Krause attivissimo: preso ufficialmente Sohm dallo Zurigo (contratto fino al 2025), in chiusura l’arrivo di Nicolussi Caviglia dalla Juventus (in prestito con diritto di riscatto) e Busi dallo Charleroi (operazione da circa 6 milioni), visite mediche in giornata. Intanto il club emiliano comunica l’acquisizione a titolo definitivo dell’attaccante rumeno Valentin Mihaila dalla Società Universitatea Craiova. Il calciatore ha firmato con il club crociato un contratto fino al 30 giugno 2025.

Fonte www.repubblica.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram