ROMA – Sono i club della Capitale, quelli di Milano e Torino i più attivi – almeno nella Penisola – nella giornata in cui si chiude ufficialmente la stagione del calcio europeo per club con l’assegnazione della Champions League. La Roma infatti si muove per la difesa, con obiettivo Smalling: l’inglese desidera rientrare a Trigoria, l’eventuale alternativa è Maksimovic del Napoli, società con la quale sono in piedi discorsi anche per altri nomi, ovvero Cengiz Under e Veretout, chiesti espressamente da Gattuso, come pure Milik, che in giallorosso potrebbe prendere il posto di Dzeko. Il bosniaco infatti vuole andare alla Juventus, alla ricerca di un centravanti, e il nuovo tecnico Pirlo (ufficializzato il suo staff: Tudor sarà il vice allenatore, con Roberto Baronio e Antonio Gagliardi nel ruolo di collaboratori tecnici) ha indicato proprio nel n.9 della Roma il preferito.

Juve: Ramsey nel mirino dell’Aston Villa

I bianconeri stanno cercando di cedere Ramsey, che piace all’Aston Villa ma ha un ingaggio troppo elevato per i parametri del club di Birmingham. Il posto del gallese nella rosa dei campioni d’Italia verrebbe preso da Locatelli del Sassuolo. Occhi puntati, da parte del ds Paratici, anche su Thomas dell’Atletico Madrid, con Bernardeschi che potrebbe rientrare nella trattativa.

Lazio chiude per Reina, Villarreal su Callejon

Sull’altra sponda del Tevere, intanto, dopo aver stretto per le operazioni Muriqi e Fares, la Lazio investe anche per la porta con un rinforzo d’esperienza come Pepe Reina da affiancare a Strakosha. La firma dovrebbe arrivare lunedì (contratto biennale): una buona notizia per il Milan che risolverà il contratto con l’ex Napoli e risparmierà circa 6 milioni lordi di stipendio. Da Formello arrivano invece smentite per Rafinha, mentre ha ormai le valigie pronte Caicedo, con destinazione Qatar. Ai titoli di coda l’avventura italiana per Jose Maria Callejon che, dopo aver salutato il Napoli, è vicinissimo al Villarreal.

Ibra tiene sulle spine il Milan, può tornare Bakayoko

Il Diavolo resta sulle spine tuttavia per il rinnovo di Ibrahimovic che slitta ancora. Lo svedese non sarà assieme ai compagni lunedì, data del primo giorno di raduno, come annunciato dal suo agente Mino Raiola, che però ha mostrato una certa fiducia sulla possibilità di sbloccare l’impasse. Per il Milan arrivano comunque buone notizie dagli obiettivi ‘inglesi’: neppure in panchina Aurier nell’amichevole del Tottenham contro l’Ipswich, pare essersi sbloccata anche la trattativa con il Chelsea per Bakayoko, individuato come rinforzo per il centrocampo, con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra intorno ai 30 milioni. Per la difesa Pioli ha chiesto Milenkovic, ma la Fiorentina ha ‘sparato’ 40 milioni.

Inter pronta a chiudere per Tonali aspettando Conte

Fermento in queste ore pure in casa Inter: in attesa di conoscere il futuro di Antonio Conte sulla panchina (alla finestra resta Massimiliano Allegri), i nerazzurri non mollano per Tonali: il giovane regista del Brescia è il primo nome in cima alla lista di Marotta, con Borja Valero in scadenza e Vecino in uscita, per un’operazione che si aggira sui 35 milioni. Messi continua ad essere un sogno proibito, mentre dal Parma rientrerà Radu che rimarrà per fare da ‘secondo’ a Handanovic.

Gabriel all’Arsenal: si attende solo la firma

Gabriel Magalhaes sarà presto un giocatore dell’Arsenal. Domenica gli agenti del difensore del Lille sono partiti dal Brasile, mentre il giocatore ha fatto lo stesso dalla Francia. Destinazione Inghilterra, dove il classe 1997 svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto di cinque anni da due milioni di ingaggio. L’accordo fra i due club è stato trovato sulla base di 26 milioni di euro più 4 di bonus. Gabriel ha accettato la proposta fatta dai Gunners, volendo decidere la sua nuova squadra entro la fine della settimana. Nessun rilancio da parte di Manchester United o Napoli, che ha continuato a legare l’operazione alla partenza eventuale di Kalidou Koulibaly, non ancora concretizzatasi.

Raiola: “Pogba e Haaland rimarranno dove sono”

Mino Raiola ha parlato anche di altri due suoi assistiti, ‘appetiti’ da molte grandi squadre, per precisare che Paul Pogba ed Erling Haaland rimarranno dove si trovano, ovvero Manchester United e Borussia Dortmund. “Paul rimarrà al Manchester United – ha detto Raiola su Pogba – perché è al centro di un importante progetto. E oltretutto non è uno di quelli che fanno polemica, soprattutto in un momento come questo. Quindi bisogna mantenere la calma e vedere come si completa il quadro”. Su Haaland, obiettivo del Real Madrid: “è un motivo di lamento per chi avrebbe potuto prenderlo, e un sogno per chi lo ha preso e per chi lo vorrebbe adesso. Quest’anno non si muoverà, sta bene al Borussia Dortmund. Non è il momento di spostarci, tanto siam ben coscienti della traiettoria professionale che può fare”.

Niente Benfica per Cavani, Angelino verso il Barcellona

Rui Costa mette la parola fine sulla trattativa Benfica-Cavani: “Abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili ma non e’ stato possibile e ora cerchiamo altre soluzioni”, le parole del direttore sportivo del club lusitano. Il Barcellona pesca in Premier League: secondo la BBC, i blaugrana avrebbero nel mirino il terzino spagnolo Angelino, giocatore del Manchester City ritornato alla base dopo il prestito di sei mesi al Lipsia.

L’Atalanta punta al talento De La Vega

L’Atalanta ha messo nel mirino Pedro De La Vega, che la scorsa estate era già stato vicino al trasferimento in Italia, al Genoa (operazione in sinergia con l’Inter) e a gennaio era stato inseguito, senza successo, dal Parma. La società bergamasca ha osservato a lungo con attenzione e “promosso” il talentuoso esterno destro offensivo argentino classe 2001, che nell’ultima stagione ha collezionato 17 presenze e 4 gol nel Lanus, club proprietario del cartellino. La dirigenza orobica intende mettere a disposizione di Gasperini un innesto giovane e di qualità in vista della prossima stagione che vedrà la squadra nerazzurra impegnata nuovamente in Champions League.

Linetty al Torino, che insegue Schick

Marco Giampaolo chiama al Torino un altro fedelissimo, dopo aver ufficialmente acquistato (e già presentato) dal Milan il terzino sinistro svizzero Ricardo Rodriguez: è il polacco Karol Linetty, nelle casse della Sampdoria dovrebbero andare 7.5 milioni più bonus per una firma sul contratto che potrebbe arrivare già lunedì. Il club granata di Cairo si è fatto avanti per Schick, ma non per una cessione a titolo definitivo. Sul ceco c’è anche il Lipsia, che avrebbe dovuto tenerlo ma a 15 anziché i 25 milioni stabiliti prima del Coronavirus.

Fiorentina a caccia di Piatek, idea Pato per il Genoa

Anche la Fiorentina cerca un bomber per tornare a dare la caccia all’Europa: obiettivo numero uno è Piatek, ora all’Hertha Berlino, che con Kouamè potrebbe ricreare la prolifica coppia d’attacco vista in passato al Genoa. Proprio il nuovo ds del Genoa Faggiano sta pensando di riportare in Italia il brasiliano Pato, che ha appena rescisso il contratto con il San Paolo. Sul fronte punte Empoli e Pisa hanno chiesto alla Juve Olivieri, attaccante della Under 23 con qualche apparizione anche in serie A. Il Crotone neopromosso in A blinda Ahmad Benali sino al 2023, scatenato in B il Monza che sogna Giovinco per l’attacco.

Panchine: Liverani verso il Parma, tre in lizza per il Grifone

Prosegue anche il risiko panchine. Termina ufficialmente, infatti, l’avventura di Roberto D’Aversa al Parma, che ha comunicato l’esonero per “mancata coesione, unità di intenti, sintonia ed entusiasmo reciproco alla base dei successi raggiunti insieme negli ultimi quattro anni”. Per la panchina dei crociati si avvicina sempre di più il momento della firma di Fabio Liverani, per D’Aversa potrebbero aprirsi le porte del Genoa che pressa per Italiano (lo Spezia non intende liberare il tecnico della promozione) ma è in contatto anche con Maran.





Fonte www.repubblica.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram