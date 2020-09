ROMA – Gonzalo Higuain dice addio alla Juventus e vola negli Stati Uniti. L’argentino e il club bianconero hanno trovato l’accordo per la rescissione consensuale del contratto, con il Pipita che è partito alla volta degli Usa per raggiungere Matuidi all’Inter Miami di Beckham. Pirlo, che aveva espressamente dichiarato di non puntare su Higuain, vede così liberarsi una casella nel reparto avanzato e attende novità da Paratici che adesso può accelerare per Suarez. Sull’uruguaiano, però, nelle ultime ore si registra l’inserimento dell’Atletico Madrid. Se il mercato dei campioni d’Italia ruota attorno all’attacco, nelle ultime ore si registrano movimenti importanti tra i difensori. L’uomo copertina resta Koulibaly. Il Manchester City continua a essere ottimista di riuscire a concludere positivamente la trattativa. De Laurentiis, però, non arretra di un centimetro e per il momento non vuole saperne di accontentarsi dei 70 milioni offerti dagli inglesi.



Fatta per Florenzi al Psg, Smalling torna alla Roma

Dopo l’esperienza di sei mesi in Spagna, Florenzi è pronto per un’altra avventura all’estero: l’operazione per il passaggio dell’esterno dalla Roma al Psg, in prestito con diritto di riscatto, è ai dettagli. Il classe 1991 spera così di giocarsi al meglio le sue chance di convincere il ct Mancini in vista degli Europei. In entrata Fonseca si appresta a riabbracciare Smalling, atteso nelle prossime ore nella Capitale per effettuare le visite mediche. L’accordo con lo United, che ha esentato il difensore dagli allenamenti, è stato trovato sulla base di 9 milioni di parte fissa e 5 di bonus.



Conte attende Darmian

Al posto di Godin, a un passo dal Cagliari nonostante il finale di stagione in crescendo con l’Inter, Conte aspetta Matteo Darmian dal Parma, senza perdere di vista il sogno Alaba. Entrambi, infatti, rispondono all’identikit perfetto per il tecnico salentino, che potrebbe impiegarli sia come terzo di difesa che come esterno a tutta fascia. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sports Uk’ rischia di complicarsi la pista Kanté. Al di là del costo del cartellino, valutato dal Chelsea circa 50 milioni di euro, i Blues non vorrebbero cedere un elemento di tale valore alla squadra di Conte, considerando la vicenda giudiziaria che ha visto il club londinese condannato a pagare quasi 30 milioni di euro al tecnico e al suo staff dopo l’esonero nell’estate 2018.



La Fiorentina ufficializza Bonaventura

Il Milan annuncia con una nota la cessione a titolo definitivo all’Eintracht Francoforte di André Silva, autore nell’ultima stagione di 16 gol tra campionato e coppe con la squadra tedesca. Liberatosi a parametro zero dai rossoneri, invece, Giacomo Bonaventura è a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Fiorentina, che ha ufficializzato sui social il suo approdo in viola. Ormai imminente è anche il ritorno a Firenze di Borja Valero: l’accordo è pressoché totale e l’operazione dovrebbe essere perfezionata nelle prossime ore. La Lazio, intanto, cerca di superare gli ultimi ostacoli per concludere l’affare Muriqi con il Fenerbahce.



Possibile scambio Stepinski-Favilli tra Genoa e Verona

Miha Zajc, trequartista sloveno con un passato all’Empoli, si appresta a tornare in Italia: tutto fatto tra Fenerbahce e Genoa, che nel frattempo sta lavorando alacremente a uno scambio con il Verona per portare Stepinski sotto la Lanterna e Favilli all’Hellas. Restando in casa scaligera è in dirittura d’arrivo l’accordo con la Fiorentina per Benassi, poco utilizzato in viola da Iachini. Si muove anche lo Spezia per rinforzare il centrocampo: dopo aver chiuso il prestito di Agudelo dal Genoa, il club neo promosso sta per concludere il trasferimento di Agoumé dall’Inter.Fonte www.repubblica.it

