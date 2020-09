ROMA – Ronald Koeman è sempre più convinto di poter fare a meno di Arturo Vidal e di Luis Suarez tanto da non convocarli nemmeno per l’amichevole di oggi del suo Barcellona contro il Nastic Tarragona. Così può entrare nel vivo la trattativa che può portare il cileno all’Inter e l’uruguaiano alla Juventus. Il Milan intanto si aggiudica a titolo definitivo Ante Rebic.

Inter pronta ad abbracciare Vidal. Biraghi saluta

Proprio Vidal sembra il più vicino al ritorno in Italia. L’Inter infatti ha trovato l’accordo con l’entourage e il giocatore ha ormai definito i dettagli per abbandonare il Barcellona. Marotta e Ausilio devono solo concordare la formula del trasferimento con i catalani, che potrebbero pretendere un pagamento simbolico come avvenuto col Siviglia per Rakitic. Mentre Kolarov sceglie la maglia numero 11, Biraghi ha salutato definitivamente il club nerazzurro: “Aver vestito questi colori per me è stato un onore e un privilegio. Aver giocato nella squadra della mia città, la squadra per la quale ho sempre fatto il tifo. E’ inutile nascondere i sentimenti, soprattutto quando si chiude una pagina”. L’esterno torna quindi alla Fiorentina, mentre resta in bilico il futuro di Dalbert che oggi è stato proposto all’Atalanta. Capitolo Godin: il ds sardo Passetti ha confermato la trattativa per l’esperto centrale uruguaiano, spiegando come sarà complicato arrivare al difensore che al contempo ha però manifestato interesse nei confronti del progetto rossoblù. Sempre in chiave cessioni, il grande ritorno di Borja Valero alla Fiorentina si farà e lo spagnolo firmerà con i viola un annuale con opzione per il rinnovo nella giornata di lunedì, dopo aver sostenuto le visite mediche.

Juventus, segnali da Barcellona per Suarez. United su Douglas Costa

Escluso dall’amichevole del Barcellona, come detto, anche Luis Suarez che invece è sul taccuino dalla Juventus. Il ‘Pistolero’ per il momento studia l’italiano in vista dell’esame necessario per ottenere il passaporto che gli aprirebbe le porte della Juventus. Sarà decisiva la volontà del calciatore, ormai messo da parte da Koeman. Paratici, intanto, si cautela continuando a parlare con la Roma per Dzeko e con l’Atletico Madrid per Morata, ma i due rispettivi club non vogliono lasciar partire il proprio bomber. Resta viva anche l’ipotesi Giroud del Chelsea. Riguardo Dzeko, il suo trasferimento ipotetico alla Juventus, dove è molto apprezzato dal tecnico Andrea Pirlo, è legato alla trattativa per portare alla Roma l’attaccante del Napoli Arek Milik, in questo momento fuori rosa. Trattativa in stallo però perché l’offerta dei giallorossi non ha convinto né il Napoli (che chiede 35 milioni cash) né il polacco. Tornando ai bianconeri, il Manchester United insegue Douglas Costa. L’esterno offensivo piace da tempo ai Red Devils, che lo avevano cercato già nelle precedenti sessioni di mercato e sembrano adesso intenzionati a tornare proprio sul brasiliano.

Il Milan accoglie Rebic e Tatarusanu

Il Milan ha ufficializzato Ciprian Tatarusanu. Il rumeno, come già confermato dal Lione nella tarda serata di ieri, è il nuovo secondo portiere rossonero per la cifra di 500.000 euro e ha firmato un contratto di tre anni. Ma la notizia del giorno in casa Milan è l’arrivo a titolo definitivo, dall’Eintracht Francoforte, di Ante Rebic, dopo la scorsa stagione disputata in prestito. L’attaccante croato si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2025 e vestirà la maglia numero 12.

Offerta Spurs per Belotti: il Toro rifiuta 50 milioni

Il Tottenham sta provando l’assalto ad Andrea Belotti del Torino Gli Spurs, infatti, hanno presentato un’offerta ufficiale: prestito con diritto di riscatto per una cifra totale di 50 milioni di euro. Il Torino ha rifiutato, facendo sapere al club inglese di considerare solo offerte importanti ma a titolo definitivo. Proprio i granata e la Fiorentina sono su Moussa Wague del Barcellona. Secondo ‘Mundo Deportivo’, i blaugrana valuterebbe il giocatore 10 milioni di euro, una cifra che nessuna società fin qui ha offerto. Dopo Lammers, l’Atalanta è scatenata e cerca un attaccante in Bundesliga. Piace molto infatti Amine Harit e l’intesa col nazionale marocchino, nato in Francia a Pontoise, c’è. Il giocatore classe ’97 ha dato il suo placet alla Dea, ma ora bisogna trovare l’intesa con il suo club, lo Schalke 04. I nerazzurri monitorano anche il croato Josip Brekalo del Wolfsburg. Il Parma sembra in pole per Scamacca, che lascerà il Sassuolo, mentre il Genoa si regala l’attaccante svedese Joel Asoro, in arrivo dallo Swansea con il quale è stato trovato accordo su tutta la linea per il trasferimento. Bryan Dabo, centrocampista classe 1992 ex Fiorentina e Spal, ha firmato un contratto biennale col Benevento.







