ROMA – Il Napoli scarica Arek Milik. Il polacco, assente ieri nell’amichevole vinta contro il Pescara, non partirà nemmeno per il Portogallo dove domenica gli azzurri sfideranno lo Sporting a Lisbona. Lo stesso Rino Gattuso, al termine della sfida con gli abruzzesi, ha spiegato la posizione del club partenopeo: “Non ha voluto rinnovare. Noi ora abbiamo già preso due attaccanti, Petagna e Osimhen, lui cerchi una soluzione”. Dal canto suo Milik – a cui era stato offerto un rinnovo a 4,5 milioni a stagione – ha comunicato al Napoli l’ìintenzione di voler restare in azzurro fino alla scadenza del contratto. Una forzatura per ‘costringere’ ad abbassere le pretese (De Laurentiis chiede 35 milioni) e agevolare il trasferimento. La Juve però sembra essersi defilata (Pirlo ha chiesto Dzeko o Suarez), resta la Roma che ha messo il polacco in cima alla lista degli obiettivi in caso di partenza di Dzeko. Diverso il discorso, in casa Napoli, per Koulibaly sul quale si è fiondato il Manchester City: se non dovesse partire, il difensore senegalese – che ha un contratto fino al 2023 – resterebbe a disposizione di Gattuso.

Conte ha fretta, subito Kantè. E spunta Marcos Alonso

Si muove, tantissimo, l’Inter che sta provando a chiudere il discorso centrocampo. Per Vidal è ormai solo una questione di ore col giocatore che è vicino a svincolarsi dal Barcellona e potrebbe arrivare a breve a Milano. Si fa sul serio per quanto riguarda, invece, N’Golo Kantè del Chelsea. Lampard si sarebbe opposto alla cessione del francese (“E’ un giocatore incredibile”) che a sua volta avrebbe dato l’ok al trasferimento in nerazzurro. Il prezzo del cartellino è di 50 milioni di euro, ma all’Inter servono cessioni importanti per poter arrivare a quella cifra. Si aspetta la mossa del Bayern Monaco per Brozovic e poi ci sarebbe anche Eriksen non proprio al centro del progetto di Conte, senza contare gli osservati speciali Perisic e Nianggolan. Insomma, l’Inter deve provare vendere per preparare l’affondo al francese e nelle ultime ore è spuntata anche l’ipotesi Marcos Alonso, sempre del Chelsea, e che Conte stima tantissimo. Difficile, però, che i londinesi lo cedano con la formula del prestito.

Aspettando Suarez la Juve valuta le alternative

La Juventus attende Luis Suarez (non convocato dal Barcellona per l’amichevole contro il Nastic Tarragona), ma pensa alle alternative. Aspettando l’esame dell’uruguaiano per la cittadinanza italiana, i bianconeri stanno iniziando a vagliare serie alternative. In cima alla lista c’è chiaramente Edin Dzeko (anche se la chiamata di due giorni fa del neo-presidente giallorosso Friedkin al bosniaco potrebbe aver cambiato le priorità della punta), ma l’elenco dei numero 9 è lunghissimo. Sono stati fatti i nomi di Cavani, Morata, Milik e nelle ultime ore anche quello di Olivier Giroud che, però, in un’intervista ha confermato la volontà di non volere lasciare il Chelsea.

Altro colpo per l’Atalanta, arriva l’olandese Lammers

Dopo Miranchuk, Romero e Piccini, l’Atalanta mette a segno un altro colpo. Non è ancora ufficiale, ma è ormai certo l’accordo col PSV Eindhoven per l’attaccante Sam Lammers, in scadenza di contratto nel 2021. Il 23enne olandese arriverebbe a Bergamo a titolo definitivo per 8 milioni di euro, ma resta da valutare la sua condizione fisica visto il grave infortunio al ginocchio rimediato un anno fa e che lo ha costretto a saltare gran parte della passata stagione anche a causa dello stop per il coronavirus. Una scommessa, quindi, che ha mandato su tutte le furie gli olandesi visto che, dopo averlo atteso a lungo, avrebbero quanto meno preferito che il giocatore rinnovasse per poterlo vendere a un prezzo maggiore.

Keita Balde per la Fiorentina, Muriqi e Fares per la Lazio

Dopo il centrocampo con gli arrivi di Bonaventura, Amrabat e probabilmente Borja Valero, la Fiorentina adesso guarda all’attacco e nelle ultime ore è spuntata l’idea Keita Balde. Il senegalese del Monaco, ex Inter e Lazio, piace molto anche a Sampdoria, Cagliari e Marsiglia. Si muove anche la Lazio: è fatta per Vedat Muriqi e Mohamed Fares. L’attaccante del Fenerbahce (costato 18 milioni più 2 di bonus) lunedì arriverà nella capitale dove effettuerà le visite di rito, mentre il franco-algerino è già a Roma e attende solo il via libera per le visite mediche. C’è il Besiktas nel futuro di Bastos, si continua a discutere, invece, con Acerbi per il rinnovo. Visite mediche in casa Genoa per l’attaccante svedese Joel Asoro prelevato dallo Swansea, in uscita Agudelo, destinazione Spezia. Dabo-Benevento, manca solo l’ufficialità. Attivissimo anche il Verona: contratto di cinque anni per l’argentino Bruno Amione. Zito Luvumbo, angolano classe 2002, al Cagliari.

