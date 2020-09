ROMA – Un triplo regalo di inizio stagione. Lunedì l’Inter inizierà il raduno e Antonio Conte potrebbe avere presto i rinforzi che ha chiesto alla società: Kolarov, Darmian e soprattutto Vidal. Se con Roma e Parma era già tutto fatto, nelle ultime ore c’è stata l’accelerata decisiva anche per il centrocampista cileno, pupillo dell’ex ct azzurro. “Re Artù” a inizio settimana si svincolerà dal Barcellona per poi firmare un biennale con opzione per il terzo anno con la Beneamata.

Milan, colpo futuro: preso Bjorklund

I cugini rossoneri, dopo il colpo Tonali e il ritorno di Ibrahimovic, non stanno a guardare. Procede spedita la trattativa con il Chelsea per il ritorno di Bakayoko: si cerca l’intesa con i Blues sulla cifra del diritto di riscatto, vicino ai 30 milioni. Nel frattempo, dopo Roback, la società ufficializza un altro giovanissimo proveniente dalla Svezia: è l’attaccante 2004 Lukas Edvin Björklund, acquistato a titolo definitivo dal Malmo. Sarà lui il nuovo Ibra?

Juventus, Suarez sarà comunitario

E’ sempre più Suarez l’attaccante prediletto dai dirigenti della Juventus. Cavani resta poco più di una suggestione, mentre le difficoltà della Roma di trovare un accordo con il Napoli per Milik (eventuale sostituto di Dzeko), stanno spianando la strada all’ex Liverpool. La permanenza di Messi, grande amico di Suarez, in Catalogna non dovrebbe cambiare le carte in tavola. Anzi, secondo la stampa spagnola, il “Pistolero” svolgerà nei prossimi giorni l’esame di italiano presso il consolato a Barcellona per ottenere al più presto il passaporto da comunitario. In questa situazione, con Dzeko confermato alla Roma, chi rischia di rimanere in “gabbia” è proprio Milik, praticamente un separato in casa con il Napoli.

Rabbia Acerbi: “Così non rinnovo”

Dal ritiro della Nazionale si registra il “mal di pancia” di Fracncesco Acerbi nei confronti della Lazio. Al difensore biancoceleste non sono piaciute alcune notizie diffusa via stampa sul tema del rinnovo: “Ho letto anche io, cose non vere sia sul fatto dell’offerta che mi è stata fatta che sulle cifre perché le cose si fanno nelle sedi opportune, non sui giornali. Credo di aver portato rispetto giusto alla società, è il minimo che mi portino rispetto anche loro nel senso che si deve parlare nelle sedi opportune. Questo mi ha dato fastidio perché se è questo l’atteggiamento che hanno, forse magari il rinnovo non è più nella mia testa adesso, se vanno avanti così”. A proposito di difensori, la Lazio torna alla carica con l’Hellas Verona per Kumbulla, ma il presidente Setti pretende almeno 25 milioni. Intanto Inzaghi dovrebbe avere presto i rinforzi promessi da Lotito: per Muriqi manca solo la firma, poi sarà la volta di Fares dalla Spal.

Salta Karsdorp-Atalanta, Ola Aina lascia Torino

La settimana che sta iniziando sarà decisiva per tanti affari vicini alla chiusura, con protagonisti soprattutto i difensori. La Roma è pronta a riabbracciare Smalling dallo United, il Napoli aspetta lo sprint decisivo del City per Koulibaly e studia il possibile sostituto: è testa a testa tra Papastathopoulos e Senesi. Il Bologna, dopo una lunga trattativa, sta per annunciare Hickey, mentre il Cagliari si assicura il promettente Zappa dal Pescara, oltre a Sottil della Fiorentina. Un acquisto praticamente fatto, ma che rischia di sfumare è quello dell’Atalanta con Karsdorp: sono emerse complicanze con l’ex terzino del Feyenoord e così è stato chiesto al Chelsea il prestito di Zappacosta (sarebbe un ritorno dopo la stagione 2014/2015 in nerazzurro). Saluta invece la Serie A Ola Aina: il nigeriano del Torino torna dopo due anni in Premier League, al Fulham in prestito con diritto di riscatto. Svincolati di lusso: Bonaventura-Fiorentina sempre più vicini, mentre su Borja Valero c’è l’interessamento di diverse squadre: dopo Genoa e Parma ci prova anche il Verona. In Serie B il Pescara si assicura Valdifiori, mentre l’ambiziosa Reggina è a un passo da Falcinelli.

Fonte www.repubblica.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram