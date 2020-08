ROMA – Aspettando di capire quale sarà la decisione di Messi, che parlerà con Koeman e poi deciderà se proseguire la carriera a Barcellona, l’Inter continua a lavorare per allestire già nella prossima stagione una squadra in grado di vincere lo scudetto. Dopo Hakimi è in arrivo Tonali che dovrebbe essere annunciato dopo la finale di Europa League. L’accordo con il Brescia è fatto: sarà pagato 35 milioni di cui 25 fissi e 10 variabili. Il giocatore firmerà un quinquennale da 3,5 milioni netti a stagione.

Conte spinge per Kanté, Joao Mario vicino al Benfica

Non si ferma qui, però, la voglia di rinnovamento di Conte che ha chiesto esplicitamente a Marotta N’Golo Kanté. Malgrado il Chelsea non abbia chiuso a un’eventuale cessione, visto che quest’anno, a causa di diversi guai fisici, ha collezionato appena 28 presenze tra campionato e coppe, l’operazione resta complessa visto che il costo del cartellino si aggira attorno ai 45-50 milioni. Al di là delle entrate, l’Inter dovrà guardarsi, comunque, anche dall’assalto ai suoi gioielli visto che il Barcellona non ha mollato l’idea di prendere Lautaro Martinez e il Real Madrid, dopo la sontuosa prestazione contro lo Shakhtar, pare sempre più intenzionato a fare un’offerta importante per Lukaku. Intanto sta per essere ceduto definitivamente Joao Mario che dovrebbe andare al Benfica per circa 12 milioni.

Il Milan rivuole Bakayoko, ceduto Rodriguez al Torino

Il Milan continua a trattare con Raiola per Ibrahimovic e per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma e conta di far tornare in rossonero Bakayoko che il Chelsea vuole cedere a titolo definitivo quest’estate visto che è in scadenza di contratto nel 2022. L’idea di Maldini e Massara è di presentare un’offerta di prestito oneroso da 5 milioni di euro e un obbligo di riscatto di 25. Intanto, però, pensa alle cessioni. Oggi ha ufficializzato il passaggio di Ricardo Rodriguez al Torino per 3 milioni (lo svizzero ha firmato un quadriennale da 1,8 milioni a stagione più bonus) e sta per dar via ai granata anche Biglia. Il Toro vuole regalare un altro rinforzo a centrocampo a Giampaolo: è ben avviata anche la trattativa con l’Udinese per Barak, reduce da una sfortunata avventura a Lecce.

La Juve punta Benzema o Luis Suarez

La Juventus, dopo aver liberato Matuidi, spera di riuscire a risparmiare gli ingaggi di Higuain e Khedira e di sfoltire ulteriormente la rosa (Rugani, De Sciglio e forse Bernardeschi). Solo successivamente penserà a fare investimenti pesanti. Gli obiettivi principali sono due: Benzema, che sarebbe particolarmente gradito da Cristiano Ronaldo, e Luis Suarez che potrebbe rientrare nell’epurazione voluta dal presidente del Barcellona, Bartomeu.

Manchester City all’assalto di Koulibaly

Dopo 6 stagioni l’avventura di Koulibaly al Napoli potrebbe essere arrivata ai titoli di coda. Il Manchester City si sta muovendo per assicurarsi il senegalese. Ha raggiunto un’intesa di massima con Ramadani, agente del giocatore (quadriennale da 9 milioni a stagioni) e sta per preparare un’offerta da circa 70 milioni a De Laurentiis. Un altro azzurro potrebbe salutare, si tratta di Allan, corteggiato insistentemente da Everton e Atletico Madrid. In entrata resta in pole position Under. Il Napoli spinge con la Roma per avere il giocatore in cambio di Milik e un conguaglio a proprio favore di 15 miloni. I giallorossi tentennano. In primis perché devono ancora capire le intenzioni del nuovo proprietario, Friedkin, secondo perché non hanno ancora definito quale sarà il futuro di Dzeko che continua a essere tentato dall’Inter. Nel frattempo oggi il club capitolino ha definito la cessione in prestito di Fuzato ai portoghesi del Gil Vicente.

Lazio, torna di moda Giroud

La Lazio vuole riprendersi dalla delusione del mancato arrivo di David Silva: il ds Tare vorrebbe regalare un acquisto di grande esperienza a Simone Inzaghi e allora torna in voga il nome di Olivier Giroud. Molto difficile, invece, resta l’acquisto di James Rodriguez, soprattutto per via dell’ingaggio oneroso del colombiano. Stesso discorso per l’ipotesi di un ritorno di Felipe Anderson, messo sul mercato dal West Ham.

Atalanta: idea Thauvin, piace Miranchuk

L’Atalanta sogna Thauvin, per il quale il Marsiglia vuole 20 milioni e punta Aleksey Miranchuk, 24enne trequartista russo della Lokomotiv Mosca il cui costo è di circa 15 milioni. Il Cagliari stringe per Juan Jesus e Czyborra e la prossima settimana dovrà risolvere la questione Nainggolan, con il belga che è in prestito dall’Inter sino al 31 agosto.

Lecce, esonerato Liverani: in pole c’è Corini

Momento caldo anche per le panchine: il Lecce esonera a sorpresa Liverani e ora punta Eugenio Corini, il Perugia e Massimo Oddo si separano (in pole per rimpiazzarlo c’è Caserta) mentre Alessio Dionisi è il nuovo allenatore dell’Empoli. Il Genoa vorrebbe Italiano ma lo Spezia per liberare il tecnico, con cui ha un accordo anche per la prossima stagione, chiede 2 milioni.

Il Chelsea sogna il colpo Havertz

All’estero il Real Madrid cede in prestito il giovane Reinier Jesus al Borussia Dortmund: il 18enne centrocampista brasiliano potrà essere riscattato dopo due stagioni. Il Chelsea continua a sognare Kai Havertz, un affare che sfiorerebbe i 200 milioni di euro tra prezzo del cartellino (100 milioni) e contratto quinquennale con super ingaggio per il 21enne centrocampista.

