ROMA – Ore calde per l’Inter che verrà. Aleksandar Kolarov questa mattina completerà le visite mediche di rito presso l’Istituto Humanitas di Rozzano e nel pomeriggio firmerà il contratto che lo legherà ufficialmente ai nerazzurri per la prossima stagione con opzione di rinnovo per quella successiva. Ma non solo, perché in giornata potrebbero arrivare buone notizie anche da Barcellona dove Vidal dovrebbe finalmente risolvere il contratto con i blaugrana e legarsi al club meneghino per i prossimi due anni con opzione sul terzo. Intanto arriva anche l’ufficialità del rinnovo di Samir Handanovic fino al 2022. Borja Valero, svincolato al termine della passata stagione, tra Verona e Genoa.

Schick lascia la Roma

La Roma,incassata la brutta notizia del grave infortunio di Zaniolo, prosegue il proprio lavoro di sfoltimento della rosa. Fonseca vuole portare a 23 il numero degli elementi in prima squadra. Visite mediche col Bayer Leverkusen per Patrik Schick, in giornata la firma, ai giallorossi 29 milioni di euro. Non si sblocca, invece, la trattativa per Smalling: il Manchester United non fa sconti e continua a valutare il giocatore 20 milioni, si continua a trattare. I capitolini nel frattempo valutano le alternative: Maksimovic del Napoli al momento è la strada più battuta e l’arrivo del serbo non escluderebbe un altro acquisto, l’ex Milan Papastathopoulos in uscita dall’Arsenal, sempre che Juan Jesus accetti il trasferimento al Genoa e che Fazio vada al Cagliari. Olsen verso Glasgow, sponda Celtic, Florenzi potrebbe finire alla corte di Ancelotti in Premier, Under piace al Napoli, Kluivert al Benevento. E Pastore? E’ l’unico realmente senza offerte nonostante il club voglia liberarsi del suo ingaggio.

Milan, si allontana Bakayoko. Tutto su Florentino

Rischia di arenarsi la trattativa tra il Milan e il Chelsea per Bakayoko. Maldini vuole dare una rosa completa a Pioli prima dell’inizio ufficiale della stagione, ma i londinesi non si schiodano dal prestito oneroso con riscatto fissato a 30 milioni, cifra ritenuta esagerata dal diavolo. Così nelle ultime ore si sono intensificati i contatti col Benfica per Florentino per il quale i rossoneri pagherebbero 25 milioni al termine del prestito annuale. Viva anche la pista per Boubakary Soumarè del Lille. Previste per domani le visite mediche per Tonali del Brescia che difficilmente riuscirà a partire in Irlanda con la squadra per il preliminare di Europa League.

Higuain-Juve accordo sull’addio, De Laurentiis pensa a Witsel

La Juventus è pronta a dire addio a Gonzalo Higuain. Fumata bianca dopo l’incontro in sede col fratello del Pipita, Nicolas. Il futuro dell’argentino è sempre più in Mls con l’Inter Miami in pole position. Suarez vuole giocare con Cristiano Ronaldo, bisogna, però, risolvere la questione passaporto. L’Atalanta riabbraccia Ilicic e prova a portare in nerazzurro uno tra Zappacosta e Piccini vista la difficile trattativa per arrivare a Karsdorp. Koulibaly e il Manchester City si avvicinano. La formazione di Manchester rilancia a 70 milioni la propria offerta contro i 90 richiesti da De Laurentiis, ma è facile immaginare che si possa chiudere sugli 80 milioni. Gli azzurri starebbero pensando al belga Witsel, in passato accostato al Milan, ma lo scoglio più grande è lo stipendio da 7 milioni del giocatore del Borussia Dortmund.

La Lazio rilancia per Kumbulla

Nuovo rilancio della Lazio per Kumbulla dopo il no del Verona a giugno. Lotito è disposto ad alzare l’offerta iniziale di 20 milioni mettendo sul piatto anche il cartellino di Andre Anderson. Molto attivo il Crotone. Dopo Cigarini, oggi è il giorno di Riviere, proveniente dal Cosenza. In arrivo anche Eduardo Henrique dallo Sporting e Dragus dallo Standar Liegi, oltre a Rispoli dal Lecce. Si tratta anche Diego Farias, ma sull’ex Lecce ci sono anche Spezia e Verona. Il Sassuolo starebbe pensando a Dalbert nel caso in cui Rogerio dovesse accettare l’offerta del Newcastle. Alessandro Deiola del Cagliari nel mirino dello Spezia.Fonte www.repubblica.it

