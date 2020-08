ROMA – Il Napoli ha raggiunto Castel di Sangro, sede del ritiro pre-campionato fino al 4 settembre, ma è uno dei club più attivi sul mercato nella settimana che chiude il mese di agosto. La società di Aurelio De Laurentiis per rinforzare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso oltre a Reguilon ha messo gli occhi anche su Nicolas Tagliafico, capitano dell’Ajax, come colpo per la fascia sinistra. Prima di un nuovo arrivo in quella zona di campo, servirà però la cessione di Ghoulam. Un altro elemento della rosa azzurra è in uscita: si tratta di Younes, che ha ricevuto un’offerta dalla Germania, in particolare dal Fortuna Dusseldorf.

Juve: obiettivo Locatelli, visite per Kulusevski

Giornata di raduno anche per la Juventus, che si sta muovendo sulla base delle indicazioni del nuovo tecnico Andrea Pirlo. Manuel Locatelli resta uno degli obiettivi principali per il centrocampo bianconero: a metà settimana è previsto un vertice con il Sassuolo per discutere dell’ex Milan, con il ds Paratici che sta lavorando parallelamente anche alle piste Thomas dell’Atletico Madrid e De Paul dell’Udinese.

Inter, si avvicina il faccia a faccia con Conte

Sono ore intense anche in casa Inter visto che si avvicina l’incontro decisivo fra Antonio Conte e i vertici della società (con il presidente Steven Zhang anche Marotta e Ausilio). L’appuntamento è ufficialmente fissato per la giornata di domani, ma non è da escludere che le parti decidano di vedersi già stasera. Luogo ovviamente sconosciuto ed esito tutt’altro che scontato: dirigenza nerazzurra e allenatore troveranno un compromesso o sarà addio anticipato? Chiaro che dal futuro della panchina dipenderanno anche le strategie di mercato, Intanto Ivan Perisic dopo la finale di Champions League vinta con il Bayern parla del suo futuro: “Nel calcio tutto è possibile, ma devo parlare con il club nerazzurro. Ho due anni di contratto, vediamo…”, le parole dell’attaccante di proprietà dell’Inter.

Allegri aspetta l’Inter: preferisce i nerazzurri al Psg

L’eventuale esonero di Tuchel e un’eventuale telefonata del Psg non dovrebbe condizionare il futuro della panchina dell’Inter: se sarà divorzio con Conte, è pronto Massimiliano Allegri per raccogliere il testimone, anche se l’allenatore livornese è il candidato numero uno alla panchina parigina nel caso la proprietà decidesse per il ribaltone dopo aver comunque conquistato titolo e Coppa in Francia. Panchine: Liverani a Parma, il Genoa vira su Maran Intanto si va completando il ‘risiko delle panchine’ in Serie A. Il presidente dello Spezia Volpi blocca Vincenzo Italiano, che ha appena guidato i bianconeri per la prima volta nel massimo campionato: era la prima scelta del Genoa, che ora punta tutto su Rolando Maran (favorito su Roberto D’Aversa, esonerato domenica dal Parma). Proprio ai ducali manca ormai solo l’annuncio ufficiale, ma Fabio Liverani sarà il prossimo allenatore della squadra emiliana: nelle prossime ore è atteso il comunicato ufficiale. Bakayoko verso il ritorno al Milan, aspettando Ibra Tiemoué Bakayoko è sempre più vicino a un ritorno al Milan. I rossoneri lavorano per strappare il sì del Chelsea a un prestito con diritto di riscatto (fissato attorno ai 30 milioni di euro) per il centrocampista francese: da Londra è arrivato un primo segnale di apertura e la fumata bianca dovrebbe arrivare al massimo in due-tre giorni. Tutto ciò aspettando anche l’intesa fra il Diavolo e Zlatan Ibrahimovic, che come aveva anticipato Raiola non si è presentato a Milanello per il raduno dei rossoneri di Pioli: la trattativa comunque procede visto che le parti sembrano intenzionate entrambe a continuare il matrimonio.

Thiago Silva: “Fiorentina? Non ho ancora firmato”

Dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il Bayern Monaco, Thiago Silva ha parlato del suo futuro confermando che sarà lontano da Parigi. “Questa è stata la mia ultima partita con il Psg, è stata una decisione del club e quindi la accetto – le parole del 35enne difensore centrale brasiliano ai microfoni di Sky Sport -. Sono molto felice di aver passato otto anni a Parigi, ho dato sempre tutto, ma ora devo cercare un’altra squadra. Sicuramente sarò molto felice anche da un’altra parte. Quello che dicono sulla Fiorentina non è vero. Il mio agente sta parlando con loro e con qualche altra squadra, però non c’è ancora niente di firmato. Nei prossimi giorni devo capire bene le offerte che sono arrivate e prendere la decisione migliore per me e per la mia famiglia”. In particolare a tentare Thiago Silva c’è il Chelsea, che gli ha offerto un biennale.

Verona-Benevento, testa a testa per Bonaventura

Sono Verona e Benevento i due club più interessati a Giacomo Bonaventura. Come annunciato dal suo agente, Mino Raiola, nei prossimi giorni l’ex centrocampista del Milan sceglierà la sua prossima squadra. Il sogno di mercato dell’Atalanta è Florian Thauvin. Il 27enne calciatore francese avrebbe dato il suo ok al trasferimento in nerazzurro e ora è iniziata la trattativa con il Marsiglia.

