ROMA – La Juventus continua a sfogliare la margherita alla ricerca del bomber da affiancare a Cristiano Ronaldo e Dybala. Il borsino delle ultime ore vede in ribasso le quotazioni di Morata e Dzeko, a conferma che l’obiettivo primario della dirigenza bianconera resta Luis Suarez. L’uruguaiano si sta allenando con il Barcellona e, nonostante in giornata abbia pubblicato una storia piuttosto criptica sui social, definendo false le voci che lo riguardano, Paratici continua a essere ottimista di poter chiudere positivamente l’operazione. Del resto, se l’Atletico Madrid fa muro per Morata, Dzeko non sembra affatto convinto di lasciare la Roma. Il bosniaco, che piace anche all’Inter, sta seriamente valutando di restare in giallorosso e la sua permanenza nella Capitale chiuderebbe la strada all’approdo di Milik alla corte di Fonseca.



Giulini: “L’Inter vuole tenere Nainggolan”

Il polacco considera comunque terminata l’avventura al Napoli, dove Gattuso ha già chiarito di non volere puntare su di lui. Una pista concreta è dunque rappresentata dal Tottenham di Mourinho, alla ricerca di un’alternativa di spessore a Kane. In attesa che Vidal rescinda con il Barcellona (tra il cileno e i blaugrana ballano ancora due milioni di euro di differenza sulla buonuscita), l’Inter e Conte appaiono sempre più convinti di concedere una chance a Nainggolan. La conferma arriva dal presidente del Cagliari Tommaso Giulini, che ha provato invano a convincere la dirigenza nerazzurra a far tornare in Sardegna il belga: “L’incontro con l’Inter non è andato bene, Radja rimane a Milano – ha affermato il numero uno rossoblu ai microfoni di ‘Sky’ – Non riusciremo a regalarlo a Di Francesco, lo vogliono tenere”.



Tonali ufficiale al Milan, l’Al Nasr rilancia per Gomez

Il Milan, nel frattempo, ha ufficializzato con un comunicato stampa di “aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del centrocampista Sandro Tonali dal Brescia. Il calciatore indosserà la maglia numero 8″. L’Atalanta, invece, continua a temere il pressing dell’Al Nasr che ha rilanciato per il Papu Gomez, tentato da un biennale da 7,5 milioni a stagione, più bonus e opzione per il terzo anno. Il Genoa annuncia l’arrivo dagli orobici di Lennart Czyborra in prestito biennale con obbligo di riscatto.



Borja Valero vicino al ritorno a Firenze

In casa Fiorentina entra nel vivo la trattativa per riportare in viola Borja Valero, che ci terrebbe a concludere la carriera nella città che tanto ama. Sullo spagnolo è forte l’interesse di Genoa e Verona, ma Firenze ha senz’altro la priorità. Per questo il club gigliato prova a stringere i tempi per concludere qualche operazione in uscita (Benassi all’Hellas e Dabo al Benevento) che spianerebbe la strada al ritorno di Borja Valero. Molto attivo il Verona: perfezionai i prestiti di Ivan Ilic, centrocampista serbo classe 2001, dal Manchester City e di Dimarco dall’Inter. Operazione nostalgia anche per Mariano Izco, che riabbraccia il Catania. L’argentino, primatista in termini di presenze in A nella storia rossazzurra (ben 218), vestirà la maglia degli etnei in serie C.



Areola lascia il Psg e va al Fulham

All’estero si muove il Barcellona, alle prese con una mezza rivoluzione tecnica. Il sostituto di Suarez è già stato individuato e risponde al nome di Memphis Depay. L’olandese spinge per il suo approdo in Catalogna, ma resta ancora da trovare l’intesa con il Lione. Dopo le partenze di Coutinho, Odriozola e Perisic, tornati o destinati a rientrare rispettivamente al Barça, Real Madrid e Inter, i campioni d’Europa del Bayern Monaco stanno cercando di trattenere Thiago Alcantara e Alaba, ai quali l’allenatore Flick – per sua stessa ammissione – non vorrebbe rinunciare. Il portiere Alphonse Areola lascia il Paris Saint Germain e passa in prestito con diritto di riscatto al Fulham.Fonte www.repubblica.it

