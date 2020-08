ROMA – La Roma ha trovato l’accordo per cedere a titolo definitivo Patrick Schick al Bayer Leverkusen. Dopo averlo prestato la scorsa stagione al Lipsia i giallorossi ora lo vendono per circa 27 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. L’acquisto più oneroso della storia del club (42 milioni) non rappresenterà una grande plusvalenza visto che 20 milioni dovranno essere versati alla Sampdoria come rata dell’acquisto fatto nel 2017.

Roma, acquistato Mkhitaryan a titolo definitivo

La Roma resta attivissima: sta definendo i dettagli per la cessione anche di Kolarov per circa un milione e mezzo all’Inter e tratta per dar via al Genoa sia Juan Jesus che Santon. Nel frattempo ha annunciato di aver acquistato a titolo definitivo Mkhitaryan dall’Arsenal, lavora per far rinnovare il contratto a Zaniolo fino al 2025 e punta a Kolasinac dell’Arsenal come nuovo terzino sinistro. Sul piede di partenza c’è anche Fazio, richiesto da Villarreal e Fiorentina, mentre è in fase di stallo la questione legata a un possibile addio di Dzeko, direzione Juve, e all’eventuale arrivo di Milik.

Napoli, De Laurentiis: “Allan andrà all’Everton”

Sulla questione del centravanti polacco si è espresso il presidente del Napoli De Laurentiis che ha preso tempo: “Sulla sua cessione stiamo lavorando, vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni”. Il n.1 azzurro ha anche confermato la partenza di Allan (“Andrà all’Everton”). Per rimpiazzare il brasiliano il Napoli sogna di intavolare con la Roma una trattativa anche per Veretout, oltre che per Under, ma la società giallorossa considera il centrocampista incedibile. “E poi Jordan sta benissimo nella Capitale”, ha aggiunto il procuratore del francese in serata.

Milan, è quasi fatta per Tonali

Il Milan, che ha ufficializzato il rinnovo fino al 2021 di Ibrahimovic, sta per confezionare uno dei grandi colpi dell’estate: è quasi fatta per Tonali, strappato in extremis all’Inter che ha deciso di mollare l’obiettivo, che aveva in mano, per puntare su un giocatore più esperto come Vidal. Con il Brescia è stato quasi tutto definito: arriverà in prestito oneroso per 10 milioni, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni più ulteriori 10 milioni di bonus a cui si aggiungerà anche un 10% sulla differenza fra il costo finale di acquisto e l’eventuale cifra della futura rivendita. Anche con il giocatore l’intesa è totale: contratto quinquennale da 2 milioni di euro a stagione. Il dettaglio è legato alla scadenza di contratto di Tonali con il Brescia che attualmente è il 30 giugno 2022. Proprio la formula del suo passaggio in rossonero (prestito con diritto) obbliga però il club lombardo a prolungare l’attuale contratto perché, in caso di mancato riscatto da parte del Milan, il Brescia si ritroverebbe il giocatore con un solo anno di contratto rimasto e un valore di mercato, di conseguenza, quasi nullo.

Vidal tratta con il Barcellona, Inter alla finestra

La strada per arrivare a Vidal piano piano si sta spianando per l’Inter. Il cileno sta trattando con il Barcellona per svincolarsi a parametro zero dal contratto che lo lega ai blaugrana fino al 2021. La società nerazzurra, nel frattempo, ha iniziato a parlare con lo stesso giocatore per cercare un’intesa sull’ingaggio. Il Cagliari, che oggi ha ufficializzato Marin, sta cercando di capire se ci sono possibilità per estendere il prestito di Nainggolan ma per ora l’Inter, che lo ha comunque messo nella lista dei partenti, ha presto tempo.

Lazio, in arrivo Muriqi

In serie A è stata la giornata dei rinnovi: dopo quello di Ibrahimovic e Immobile, che prolungato con la Lazio fino al 2025, è arrivato quello di Zielinski con il Napoli (fino al 2024) e di Poli con il Bologna (fino al 2022). L’Udinese ha preso l’olandese Thomas Ouwejan. Il 24nne esterno sinistro olandese arriva dall’AZ Alkmaar con la formula del prestito con diritto di riscatto. La Lazio ha praticamente chiuso con il Fenerbahce per Muriqi sulla base di 16 milioni più 3 di bonus. Il Benevento, dopo aver preso Lapadula, insiste per avere un altro ex Milan: si tratta di Giacomo Bonaventura che sta sciogliendo gli ultimi dubbi. Il Genoa, infine, ha avviato contatti con il Napoli per ottenere in prestito Luperto.Fonte www.repubblica.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram