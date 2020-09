ROMA – Una settimana alla chiusura del calciomercato estivo e quindi un po’ da tutte le parti si accelerano le trattative. In particolare sono piuttosto attivi i club della Capitale, a cominciare dalla Lazio, che deve completare l’organico a disposizione di Simone Inzaghi, chiamato a vari impegni, anche ravvicinato. Il club biancoceleste è infatti ad un passo da Andreas Pereira, centrocampista brasiliano con passaporto belga in forza al Manchester United: la formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto fissato ad una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il 24enne ex Valencia nelle idee di tecnico e dirigenti sarà il vice Luis Alberto. Intanto sempre in casa Lazio sono state rinviate le visite mediche di Wesley Hoedt previste per sabato mattina: un rinvio per ragioni logistiche ma nessun intoppo per il ritorno dal Southampton del giocatore arrivato in città venerdì, operazione che verrà formalizzata a breve. Dal club di Lotito restano in uscita Bastos, Wallace e Durmisi.

Roma: ultimo rilancio per Smalling

Lucas Verissimo. Mercato Mercato: ora il Milan vuole Hauge, Luca Pellegrini al Genoa di ANTONIO FARINOLA Sull’altra sponda del Tevere si sta preparando un ultimo rilancio per arrivare a Chris Smalling. L’offerta che hanno in mente i giallorossi è di 14 milioni tra prestito e riscatto, resta da capire se basterà a convincere il Manchester United, considerando che il difensore piace anche all’Inter , altrimenti la Roma ha già l’alternativa pronta: il brasiliano del Santos,Lucas Verissimo.

Chiesa torna a chiedere di essere ceduto

in caso di cessione di Douglas Costa (eventuale pedina da inserire nell’operazione) o il Milan se trovasse la cifra necessaria. In ogni caso il patron della Fiorentina non aspetterà fino alle ultime 48 ore di mercato. Federico Chiesa sarebbe tornato a chiedere la cessione alla dirigenza viola e il proprietario Rocco Commisso ha deciso di provare ad accontentarlo, ascoltando le eventuali offerte. Il giocatore intende restare in Italia, ma per ora nessuno si è fatto concretamente avanti. Potrebbe farlo la Juvein caso di cessione di Douglas Costa (eventuale pedina da inserire nell’operazione) o il Milan se trovasse la cifra necessaria. In ogni caso il patron della Fiorentina non aspetterà fino alle ultime 48 ore di mercato.

Manchester City: arriva Ruben Dias



trasferisce all’Etihad per 53 milioni di euro più 3,6 di bonus e il cartellino di Nicolas Otamendi, valutato altri 15 milioni. Il Manchester City di Guardiola ha trovato il nuovo difensore, e non si tratta di Kalidou Koulibaly. Infatti il Benfica ha comunicato di aver ceduto il ventitreenne Ruben Dias ai Citizens: il 23enne portoghese sitrasferisce all’Etihad per 53 milioni di euro più 3,6 di bonus e il cartellino di Nicolas Otamendi, valutato altri 15 milioni.

Barcellona, è il giorno di Sergino Dest

. Lo afferma El Mundo Deportivo, che fa anche la cifra dell’affare: 20 milioni più 5 di bonus. Lazio Juventus, assalto a Correa: pronti 50 milioni per la Lazio di GIULIO CARDONE Oggi dovrebbe essere il giorno dell’annuncio dell’arrivo al Barcellona del diciannovenne esterno dell’Ajax, Sergino DestLo afferma El Mundo Deportivo, che fa anche la cifra dell’affare: 20 milioni più 5 di bonus.

Samp: ecco Keita Baldè ed Hermansen

Prima giornata da blucerchiato per Keita Baldè, nuovo acquisto della Sampdoria. Era arrivato a Genova sabato notte, ieri ha effettuato una prima parte di visite mediche che ha ultimato questa mattina. Poi si recherà in sede a Corte Lambruschini per firmare ufficialmente e da domani si metterà a disposizione del tecnico Claudio Ranieri. Saluta il Monaco Keita e torna in Italia dopo era già stato dal 2013 al 2017 con la maglia della Lazio e poi nella stagione 2018-19 con l’Inter. Sarà a disposizione per la gara di venerdì sera con la Fiorentina. In arrivo alla Sampdoria anche Noah Hermansen, difensore centrale 2002 norvegese. Il Fredrikstad, club proprietario del cartellino, lo ha già annunciato ma non ha ancora fatto visite né firmato.

Bremer allettato dal Leicester

Il Leicester City ha messo nel mirino Gleison Bremer, difensore centrale del Torino su cui aveva messo gli occhi pure l’Everton di Carlo Ancelotti. L’indiscrezione è stata raccolta dal sito ‘Football Insider’. Il 23enne giocatore brasiliano, legato ai granata da altri tre anni di contratto, vedrebbe di buon occhio un trasferimento nella Premier League. L’allenatore del Leicester City, Brendan Rodgers, spera di concludere la trattativa prima del 5 ottobre, data di chiusura del mercato. L’interesse per Blemer nasce dopo le difficoltà incontrate dal club inglese nel raggiungere altri precedenti obiettivi, quali Wesley Fofana del St Etienne e James Tarkowski del Burnley. Da segnalare come il Leicester City, a punteggio pieno dopo tre gare di campionato, abbia già prelevato dalla Serie A due dei suoi ultimi rinforzi, vale a dire Timothy Castagne dall’Atalanta e Cenzig Under dalla Roma.

Psg, idea Rudiger

L’ex difensore della Roma Antonio Rudiger potrebbe lasciare il Chelsea. Sulle sue tracce c’è il Psg di Leonardo, secondo quanto afferma Rmc sport che parla di una società parigina molto attenta all’evolversi della situazione del giocatore tedesco. Sturridge, possibile il ritorno in Premier League Daniel Sturridge sta per tornare in Premier League,. Il trentunenne attaccante ex Liverpool infatti sta per svincolarsi dai turchi del Trabzonspor e la sua prossima squadra potrebbe essere lo Sheffield United.

