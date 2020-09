ROMA – Né Barcellona, né Real: Lautaro Martinez resta all’Inter. Parola dell’agente dell’attaccante, Beto Yaqué. Arrivato a Milano per discutere con Marotta e Ausilio della situazione del suo assistito, Yaqué ha annunciato che l’argentino non andrà via da Milano. E’ evidente che abbia battuto cassa viste le tante richieste, trovando disponibilità, da parte della dirigenza nerazzurra, a discutere del rinnovo del contratto, in scadenza nel 2023, e di un adeguato aumento di stipendio (guadagna 3 milioni netti, inclusi i diritti di immagine).

Inter: si insiste per Emerson Palmieri, Godin ai saluti

L’Inter continua, intanto, a battere la pista che porta a Emerson Palmieri. L’agente del brasiliano ha annunciato oggi che è probabile un suo ritorno in Italia visto che al Chelsea è chiuso da Chilwell e Marscos Alonso. I nerazzurri lo hanno chiesto in prestito con diritto di riscatto ricevendo un iniziale ‘no’ da parte del club londinesi. Ma la trattativa non è chiusa. Con il Chelsea l’Inter continua a parlare di Kanté ma i 60-70 milioni richiesti sono fuori portata. Non a caso Ausilio ha iniziato a prendere informazioni con l’Atletico Madrid per Thomas Partey che costituisce un’ottima alternativa. Ha una clausola di rescissione di 50 milioni che l’Inter vorrebbe abbassare drasticamente inserendo il cartellino di Brozovic. Gli spagnoli ci pensano. In uscita, invece, c’è Godin, sempre più vicino al Cagliari. “Stiamo facendo di tutto per portarlo in Sardegna”, sottolinea il ds rossoblu, Pierluigi Carta. L’uruguaiano sta trattando la buonuscita. L’Inter dovrebbe pagare le mensilità di luglio, agosto e settembre. Definita la questione, il difensore firmerà il triennale da 2,5 annui col Cagliari. I sardi fino in fondo poi proveranno a riprendere Nainggolan.

La Roma si avvicina a Milik, Dzeko verso la Juve

La Roma si sta a poco a poco avvicinando alle richieste del Napoli per Milik col quale ha già un accordo sul contratto (4,5 milioni a stagione). Le ultime indiscrezioni parlano di un’offerta da 20 milioni più 5 di bonus a De Laurentiis che è prossimo a dare il via libera al polacco, ormai in rotta di collisione con il club. Milik alla Roma significherebbe anche Dzeko alla Juve. Dietro l’offerta della Roma, infatti, è probabile che ci sia la regia bianconera. Pirlo chiede con urgenza un attaccante e il bosniaco e quello più pronto di tutti ad arrivare immediatamente a Torino. Suarez, infatti, continua il suo muro contro muro con il Barcellona, Morata costa troppo, Giroud non convince. Ore caldissime, nei prossimi giorni la situazione è destinata ad evolversi. La Roma sta pensando anche a rinforzare la difesa: è vicina a Smalling, che oggi non ha preso parte al servizio fotografico organizzato dal Manchester United per immortalare i giocatori che prenderanno parte alla prossima stagione, e sta trattando con il Torino Izzo al quale ha proposto anche Cristante in cambio.

Torino: fatta per Murru, Torreira più vicino

Il Torino sta ragionando sull’operazione e intatto chiude per altre in entrata. E’ praticamente fatta per Murru: accordo trovato con la Samp sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni. Si avvicina anche Torreira. I granata con l’Arsenal stanno trattando sulla base di un prestito oneroso di 12 milioni più 12 milioni di riscatto. Con l’l’uruguaiano già c’è l’intesa per un triennale.

Genoa, in arrivo Pjaca e Stepinski

Attivissimo anche il Genoa che, dopo aver preso Badelj dalla Lazio, è vicino allo scambio di prestiti Favilli-Stepinski con il Verona e anche al prestito con obbligo di riscatto di Pjaca, reduce dall’esperienza all’Anderlecht, dalla Juve. Ben avviata anche la trattativa che dovrebbe portare in rossoblu, dalla Roma, Juan Jesus e Karsdorp.

Atalanta, altro colpo: Harit dallo Schalke

L’Atalanta sta per fare un altro acquisto importante, dopo quelli di Lammers, Miranchuk, Piccini e Romero: si tratta del francese naturalizzato marocchino dello Schalke 04 Amine Harit che dovrebbe arrivare a Bergamo per 18 milioni. La Sampdoria, dopo Murru, dovrebbe cedere anche Murillo al Valencia in prestito oneroso (1 milione) più diritto di riscatto fissato a 7-8 milioni. Il Parma ha chiesto Luca Pellegrini alla Juventus. Biglia, dopo essersi svincolato dal Milan, si è accordato con i turchi del Fatih Karagumruk, squadra dove giocano altre due conoscenze del calcio italiano, Viviano e Zukanovic.

Fonte www.repubblica.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram