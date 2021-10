Le dieci posizioni perse da Hamilton in griglia nel GP Turchia di F1 sembrano non mettere la parola fine ai dubbi Mercedes. Wolff: “Abbiamo capito la natura dei problemi, ma potremmo avere necessità di usare una quinta unità”

È stato protagonista del weekend del GP Turchia di F1, Lewis Hamilton. Il campione della Mercedes ha imposto il ritmo sin dalle prove libere ed è stato il più rapido anche in qualifica, pur dovendo cedere la pole position al compagno Valtteri Bottas a causa della sostituzione del motore endotermico che lo ha obbligato a scattare undicesimo. La conclusione amara, con un quinto posto arrivato dopo il controverso tentativo strategico di non cambiare le gomme intermedie montate al via, non è riuscita a distogliere l’attenzione dal grande tema del fine settimana: la ritrovata competitività della W12, che sembra aver nuovamente sorpassato in prestazioni la Red Bull. Toto Wolff pare tuttavia avere ben altri pensieri, perché la penalità, scontata sulla griglia di Istanbul, potrebbe non essere l’ultima della stagione…

motore mercedes, croce e delizia — In casa Mercedes c’è un problema di affidabilità legato alla componente che la Fia chiama con la sigla “Ice”, il motore a combustione interna che Hamilton ha sostituito lo scorso weekend. L’unità fresca ha rinvigorito le prestazioni dei campioni in carica, a tratti dominanti in Turchia, ma non ha del tutto sgombrato il campo dall’apprensione per un eventuale malfunzionamento futuro. D’altronde, proprio due settimane fa, a Sochi, era stato Bottas a dover montare addirittura il quinto Ice della stagione, scontando una penalità in griglia nella gara successiva a quella di Monza, in cui già era partito dal fondo per aver smarcato la quarta power unit dell’anno (da regolamento se ne possono usare solo tre). Così, mentre i vertici Red Bull polemizzano e puntano il dito contro la sospetta potenza extra del propulsore rivale, gli uomini di Stoccarda non dormono sonni tranquilli.

wolff e il dubbio affidabilità — “La sanzione – ha spiegato il boss della Mercedes, Toto Wolff, agli inglesi di Sky Sports – non potevamo evitarla. C’erano alcuni dati del motore endotermico che non promettevano nulla di buono e abbiamo pensato che un ritiro, in questo momento del campionato, avrebbe ucciso le nostre possibilità. Nel corso della stagione abbiamo avuto qualche piccolo problema e non sempre siamo riusciti a capirne la provenienza o quanta prestazione ci abbia fatto potenzialmente perdere. Con una nuova unità, adesso crediamo di poter arrivare un po’ più in là. Di tanto in tanto, può succedere che ci siano inconvenienti con le materie prime e bisogna mettere in conto che talvolta un lotto sia difettoso. Pensiamo però di aver capito la radice di questi problemi”. Ciononostante, il manager austriaco non esclude altre penalità: “Di solito, un quarto Ice dovrebbe resistere fino alla fine, ma potrebbe anche arrivare un momento in cui potrebbe valere la pena montare una componente fresca, nel caso in cui questa fosse a rischio. Valuteremo la situazione strada facendo”.

