Continua l’impegno sociale di Mercedes. Il team di Formula 1 ha annunciato un accordo con l’ Association for Black and Minority Ethnic Engineers UK (Afbe-UK) nell’ottica del progetto quinquennale Accelerate 25 , annunciato lo scorso dicembre. Il piano ha l’obiettivo di rendere la scuderia maggiormente diversificata e inclusiva, investendo sull’educazione e la formazione di giovani ingegneri provenienti dalle minoranze etniche, spesso relegate ai margini della società.

Impegno sociale

—

L’Afbe-UK, con un network di ben 10 mila persone, è un’associazione no-profit che lavora attivamente per promuovere e favorire la formazione di giovani ingegneri appartenenti alle minoranze etniche, attraverso programmi e iniziative che permettano agli studenti di entrare in contatto con affermati ingegneri. L’obiettivo è favorire e stimolare uno scambio di conoscenze che possa incoraggiare i giovani a perseguire i loro sogni. L’impegno stretto da Mercedes e Afbe-UK si focalizzerà su cinque aree strategiche: consulenza, selezione, educazione, esperienza sul campo ed eventi. “Siamo emozionati di dare il benvenuto a Mercedes nella famiglia Afbe-UK – afferma Mara Makoni, Corporate Partnership Lead dell’associazione – supporteremo il team nello sviluppo del progetto Accelerate 25 per favorire la diversità e dare accesso al mondo del motorsport a ingegneri provenienti da diversi background”.