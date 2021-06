La casa di Stoccarda sospetta che l’ala dell’auto rivale abbia una mobilità irregolare. Horner ribatte: “È stata progettata nel rispetto dei regolamenti”. Ma a Baku la polemica minaccia di esplodere. E intanto Hamilton e Verstappen si beccano

Lewis Hamilton contro Max Verstappen, Toto Wolff contro Christian Horner, Mercedes contro Red Bull: la sfida per il titolo mondiale esce dai confini della pista e rischia di finire davanti alla Corte d’Appello internazionale. Motivo del contendere? La flessibilità dell’ala posteriore della Red Bull, che ha spinto ad esempio il sette volte campione del mondo a seguire come un’ombra per qualche giro il rivale olandese durante le libere del GP di Spagna. Da lì è partita una richiesta di chiarimento da parte del team campione del mondo con la decisione della Fia di inasprire i controlli. Ma non subito, solo dal GP di Francia ( 20 giugno). Advertisements

Reclamo annunciato a Baku? — E se a Monaco la questione è stata poco rilevante, a Baku, dotata di un rettifilo di 2,2 chilometri, può costituire un vantaggio rilevante. L’effetto, paventato da Toto Wolff, può essere un reclamo domenica sera che tenga il risultato della gara e di conseguenza la classifica del mondiale in sospeso. “Ritardare l’introduzione del nuovo test, per qualsiasi motivo, crea un vuoto giuridico e lascia la porta aperta alle proteste. E se si giungesse davanti alla Corte d’appello potrebbero volerci settimane prima di ottenere un risultato definitivo”.

Ali da sostituire? — Per contro Horner giura sulla liceità della propria vettura. “È stata progettata nel rispetto dei regolamenti e ad essi è sempre risultata conforme”. E che la decisione Fia di inasprire le misure può influire sulle spese, da quest’anno contingentate. “Cambiare le ali ci costerà qualcosa come mezzo milione di dollari (poco più di 400 mila euro; n.d.r.)».

Test statico, ma… — Ma cosa dice il regolamento tecnico? L’articolo 3.9.4 limita la flessibilità dell’ala: quest’ultima se sottoposta a un test di carico statico con l’applicazione di 500 Newton per lato, non può flettere oltre i 3 mm. La Red Bull è sempre risultata regolare a questo test, ma la sua ala se sottoposta a un carico superiore eccederebbe quel limite come evidenziato da video girati da Mercedes e McLaren. Un’ala più flessibile riduce la resistenza, incrementando l’efficienza della vettura alla massima velocità. Sorge a questo punto una domanda: perché invece che paventare reclami la Mercedes non ha copiato la Red Bull?

Progetti diversi — Probabilmente perché i tecnici hanno valutato che il vantaggio sarebbe ridotto. I due progetti sono, dal punto di vista aerodinamico, molto differenti. La RB16B adotta un angolo di rake (assetto picchiato) accentuato che lavora in simbiosi con una sospensione posteriore “morbida”, o meglio, con rigidezza progressiva che consente, in accelerazione, l’abbassamento del retrotreno esaltando la trazione. Sulla W12 l’assetto è quasi neutro (circa 1,2 gradi) e la sospensione posteriore è molto più rigida: cose che annullano appunto il vantaggio di ali più flessibili.

Giochetti verbali — Al duello tecnico si sovrappone quello mediatico tra Lewis e Max. Il primo a Montecarlo aveva dichiarato che il secondo ha “ancora molto da dimostrare”. L’olandese dopo aver dominato il GP ha risposto per le rime: “Io parlo con i fatti”, sottolineando che “i giochetti mentali”, messi in atto dal rivale non lo toccano (“Sono forte di testa”). Ed ecco pronta, alla vigilia di Baku, la replica di Lewis, reduce da una delle peggiori prestazioni sulle strade del Principato: “Non faccio giochetti mentali e mi pare infantile, parlarne”.

