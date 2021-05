La terza prova del Mondiale ha segnalato un miglior rendimento della vettura dei campioni rispetto alla RB16B: ma c’è un motivo…

Il risultato del GP del Portogallo, potrebbe essere interpretato come "la fine di un'illusione", quella che il dominio Mercedes potesse essere interrotto dalla Red Bull RB16B. Rischia però di essere una lettura superficiale perché l'intero fine settimana lusitano ha solo temporaneamente spostato l'ago della bilancia delle prestazioni a favore della Mercedes W12. Cosa intendiamo? Le prestazioni delle due vetture, come già riscontrato sin dai test in Bahrain sono molto ravvicinate, con la RB16B decisamente più stabile ed in grado di generare con il fondo vettura un carico aerodinamico più elevato ed equilibrato rispetto alla rivale di Brackley. La strada intrapresa dai tecnici diretti da Adrian Newey, è stata quella di incrementare la deportanza generata dal fondo e gli ampi sviluppi portati a Portimao (di cui parliamo in coda) hanno seguito questa direzione.

Cosa ha deciso la gara? — Obiezione scontata: perché allora la Red Bull non ha vinto in Portogallo? Per il comportamento degli pneumatici. Nel corso delle prove libere con temperature piuttosto basse, soprattutto la mescola più morbida produceva un elevato graining, che riduceva in modo tangibile la prestazione, su tutte le vetture, riducendo il gap tra loro, dunque plafonando la performance. In gara, si è avuta la situazione opposta: elevate temperature che hanno incrementato il degrado. La RB16B, è una vettura che induce molta energia sui pneumatici per l’elevato carico prodotto, e nelle condizioni della gara di domenica, tale caratteristica nello specifico ha costituito un problema e non un vantaggio. La Mercedes W12, per contro, ha potuto beneficiare dell’innalzamento della temperatura, proprio a causa della sua minore capacità di applicare energia sugli pneumatici.

Montmeló diversa — Il tracciato di Montmelò questo fine settimana, con un asfalto rinnovato nel 2019, dunque con un grip molto elevato, dovrebbe costituire un teatro del tutto diverso sotto questo profilo, nonostante la quasi sovrapponibilità del suo disegno a quello di Portimao. In definitiva, proprio l’estrema vicinanza dei valori in campo, quest’anno mette in risalto, la “track sensitivity” delle vetture a livello di caratteristiche dinamiche ed aerodinamiche e la “tyre sensitivity”, ovvero prestazioni fortemente dipendenti dal comportamento dei pneumatici.

Il confronto dei deflettori Red Bull — I nuovi deviatori di flusso, sono profondamente modificati nel profilo verticale più avanzato, caratterizzato da un andamento speculare rispetto alla versione precedente, e da una profonda soffiatura a tutt’altezza. Completamente rivista la griglia a tapparella che unisce il primo profilo a quello più arretrato. Gli elementi (lame) orizzontali ora sono dieci.

Nel tondo (Foto 2) la versione precedente, (Imola) decisamente meno complessa dell’ultima evoluzione introdotta a Portimao.

