Un futuro tutto da scrivere. Nel senso che di sicuro ci sarà l’addio dell’allenatore, con Rino Gattuso che saluterà e non sarà disposto a rimanere anche se il presidente Aurelio De Laurentiis dovesse avere un ripensamento in merito. La scelta del tecnico sarà fondamentale per capire la strada da prendere e le strategie. Su questo la qualificazione in Champions avrà un’incidenza relativa, nel senso che potrà essere più convincente per chi dovrà arrivare – tecnico e giocatori – ma la società comunque dovrà procedere al taglio del monte ingaggi, che ha superato i 100 milioni e dunque per forza di cose saranno più le uscite pesanti degli (eventuali) ingressi di prestigio, vista la situazione.

Advertisements