Gonzalo Higuain ha il Coronavirus. L’ex attaccante della Juve, secondo quanto pubblicato dal Miami Herald, sarebbe risultato positivo al tampone insieme ad altri tesserati della squadra di MLS, compreso il fratello Federico. Il Pipita salterà dunque la sfida dei playoff contro il Nashville. Il club di Beckham non ha confermato i nomi, ma si parla anche del difensore Leandro Gonzalez Pirez: “ Tre giocatori non sono stati autorizzati Advertisements ”. Prosegue la stagione altalenante del bomber argentino, arrivato nel calcio statunitense a settembre e protagonista di una sola rete nelle nove partite disputate in campionato.

Higuain boccia Cristiano Ronaldo

Advertisements

Fonte tuttosport.com

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram