Il tedesco figlio d’arte ha esordito nel Mondiale F1 al volante della Haas. Per adattarsi alla nuova vettura e allo stile di guida, ha dovuto modificare le sue abitudini durante la preparazione alle gare

Nove anni dopo il cognome Schumacher è ritornato in Formula 1. Merito di Mick, figlio del grande Michael, al debutto nella massima categoria al volante della Haas, dopo i successi in Formula 3 e Formula 2. Il processo di adattamento del tedesco classe 1999 è uno dei grandi temi di questa stagione. Per il momento, il ventiduenne procede a piccoli passi, con l'intento di arrivare per gradi a grandi risultati. Un metodo di lavoro che trova conferme anche nella tipologia di allenamento.

CAMBIAMENTO — A giudicare dalle foto postate sui propri canali social, infatti, Schumacher ha aumentato drasticamente i carichi per la parte superiore del corpo da quando ha fatto il suo debutto nel nuovo campionato. Gli sforzi si concentrano principalmente sul collo, il punto più delicato e sensibile. Infatti il tratto cervicale del pilota deve fare i conti con sollecitazioni longitudinali, a cui si somma anche il peso del casco. Di conseguenza, dietro ogni giro c’è anche un esercizio fisico legato alla resistenza di fronte a forze pari ad almeno tre volte il peso corporeo. Mick, dunque, dedica gran parte del suo allenamento al potenziamento del collo attraverso esercizi svolti con l’uso di elastici.

MUSCOLI — Non c’è solo il collo a preoccupare i piloti. Anche spalle e braccia richiedono grande cura. Schumacher posta spesso foto in cui viene immortalato intento a sollevare pesi. Si va dalle alzate laterali e frontali, per lavorare su deltoidi, bicipiti e fasci superiori del gran pettorale, ai sollevamenti con il bilanciere, volti a stimolare i tricipiti. Inoltre non mancano esercizi mirati per riprodurre le criticità fisiche agli avambracci durante la guida. Questi muscoli vengono stimolati anche durante la guida al simulatore, che sembra occupare con la palestra la maggior parte del tempo di Schumacher nella sua giornata-tipo.

NOVITà — Sempre a giudicare dai social, l’allenamento di Mick ha dato la priorità a nuovi esercizi, togliendo spazio a vecchie abitudini. Prima era molto più usuale vedere il tedesco della Haas al volante di un kart per non perdere mai l’abitudine alla guida, adattando braccia e spalle a uno sforzo particolare. Leggermente in calo anche l’impiego della bicicletta, una delle sue passioni. Sacrifici necessari per diventare una stella della F1, proprio come papà Michael.

PASSIONI — Alcuni sport, però, non sono spariti nella quotidianità di Mick. Al pilota della Haas piace divertirsi con la palla. Gioca a calcio, quando ne ha l’occasione, dimostrando di trovarsi a suo agio anche negli incontri di beneficenza. E poi, prima di una gara, ama concentrarsi dedicandosi al tennis, anche se alla racchetta tradizionale sembra preferire il classico “racchettone” da spiaggia. Preparazione anche in vista dell’estate?

