Quando una gara finisce 6-1 non ci sarebbe molto da commentare. Il Bologna incassa la batosta sul campo dei tricolori dell’Inter e torna umile. “La partita è finita nel primo tempo, noi abbiamo giocato e loro hanno segnato. Abbiamo avuto l’occasione con Soriano e Sansone, se avessimo pareggiato chissà come sarebbe finita ma il calcio non si fa con i “se” – dice il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic -. Nel secondo tempo ci siamo disuniti e perso quella solidità difensiva che abbiamo avuto nelle ultime due partite, contro squadre come l’Inter certe cose le paghi. Alla fine del primo tempo, nonostante il 3-0 ero soddisfatto”.