Calendario e risultati Europa League

Advertisements

Milan, 18° rigore stagionale: Kessie trasforma. Pari di Nabouhane

Forte del 2-2 dell’andata Pioli lascia in panchina Ibrahimovic e Theo Hernandez, in attacco c’è Leao, con Krunic, Calhanoglu e Castillejo a supporto. Nella Stella Rossa di Stankovic ci sono due italiani, uno titolare, Falcinelli, l’altro è riserva, Falco. Dopo nove minuti il Milan va in vantaggio: il Var vede un fallo di mano in area e Kessie trasforma su rigore, il 18° per i rossoneri in questa stagione, almeno 3 più di qualsiasi altra squadra dei top 5 campionati europei considerando tutte le competizioni. Per il centrocampista è l’8° gol (il 7° su rigore) nel 2020/21. Il ritmo basso del Milan però facilita il ritorno della Stella Rossa, brava a tenersi a galla. In successione arrivano: gol annullato, incrocio dei pali e al 24′ il centro di , che pareggia.

Entrano Ibra e Theo, Stella Rossa in dieci. Il Milan è agli ottavi

Serve lanciare un segnale e allora ad inizio secondo tempo Pioli inserisce sia Ibra che Rebic (fuori Leao e Krunic), subito in sintonia dentro l’area: Zlatan fa la torre per il croato che liscia sotto porta. È ancora troppo poco per il tecnico che chiama dalla panchina anche Saelemaekers e Theo Hernandez (out Castillejo e Calabria). Protagonista è invece Donnarumma, il suo riflesso su Sanogo è strepitoso. Al 70′ la Stella Rossa resta in dieci per il rosso (doppio giallo) a Gobeljic, non per questo rinuncia ad offendere: Katai si divora il sorpasso. Il Milan prova ad andare in contropiede, sempre stoppato sul più bello, e non affonda il colpo decisivo. Poco male, basta l’1-1 per andare agli ottavi.