Come se non bastassero gli stop di Ibra, Krunic e Bakayoko dei giorni scorsi, e di Calabria e Giroud delle ultime ore, il Milan rischia di continuare a perdere pezzi. Pezzi decisamente importanti. L’ultimissimo alert in ordine di tempo è scattato per Maignan, che ha problemi a una mano, sgradita eredità di Liverpool. Per il portiere francese, oltre ai tre gol, non è stata una serata facile quella di Anfield, dove a un certo punto Pioli ha rischiato di doverlo cambiare per un colpo fortuito preso in uno scontro con Hernandez. Questo però è un problema diverso e ha origine sul rigore sbagliato da Salah e successivo intervento sulla ribattuta a rete di Jota.