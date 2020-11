MILANO – Alla vigilia del big match contro il Napoli, Daniele Bonera si prepara al suo esordio sulla panchina del Milan: “Non mi sono mai sentito solo, sono sempre stato a stretto contatto con il mister prima e dopo gli allenamenti. Abbiamo avuto a disposizione un grande supporto tecnologico e ringrazio la società che ci ha dato immediatamente gli strumenti necessari, il mister è comunque con noi. Faremo Advertisements A causa della positività del tecnico Stefano Pioli, sulla panchina del diavolo ci sarà l’ex difensore rossonero pronto a ritorvare un vecchio compagno di squadra: “Gattuso è un amico in campo e fuori”Ritroverò Rino come avversario e sono felice di tornare al San Paolo. Sfida scudetto? Tutte le partite sono importanti, non lo vedo come un esame finale. Sappiamo l’importanza, è solo un tassello per un eventuale successo finale”.

Bonera: “Ibra ha deciso sui rigori”

Dopo aver fallito un altro rigore contro il Verona Ibrahimvoic è sempre più convinto di cedere lo scettro del rigorista: “Se Ibra ha detto che calcia Kessie, alzo le mani. I gol subiti sono stati su calci piazzati, non abbiamo avuto molto tempo per lavorare”. A tenere banco, in quel di Milanello, la condizione dei nazionali rientrati nelle ultime ore: “E’ ottimo, anche i giocatori arrivati giovedì stanno bene a parte Rafael Leao. Le sue condizioni verranno valutate fra una decina di giorni”, mentre resta da capire il futuro di un’altra pedina fondamentale come Cahnaloglu: “Siamo contentissimi del rendimento di Hakan. Ci sta che qualche partita non è positiva ma il nostro giudizio su di lui non cambia. Lui è uno di quelli che mi ha fatto capire che tiene a questa maglia. Conosciamo la sua importanza. La squadra è cresciuta in tutti i suoi elementi, nel senso di responsabilità e cultura del lavoro. Siamo orgogliosi di questi calciatori”.