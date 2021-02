MILANO – Ennesimo incontro tra la dirigenza del Milan e l’agente di Hakan Calhanoglu. Ieri a Casa Milan, è andato in scena il vertice tra Paolo Maldini, Ricky Massara e Gordon Stipic per cercare di trovare una quadra su questo rinnovo di contratto che continua a tardare. Le parti hanno discusso per circa 90 minuti con il Milan che si sarebbe leggermente smosso sui bonus, ma la differenza

sullac’è ancora. Si discuterà ancora, ma la sensazione è che più si vada avanti e più questa trattativa, che si gioca anche molto sul filo dei nervi, possa arrivare ad una conclusione a primavera inoltrata, sulla falsa riga di quella di. Il Milan arriva a 4 milioni più bonus mentre Stipic ne chiede 5 complessivi ovvero tramite dei bonus ricchi e facilmente attivabili.

Fonte tuttosport.com

