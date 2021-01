MILANO – Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito web il Milan ha reso noto “di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Léonardo Campos Duarte da Silva all’Istanbul Ba?ak?ehir FK fino al 30 giugno 2022. Il Club ringrazia Léo per la professionalità sempre dimostrata e gli augura il meglio per il futuro personale e professionale”. Duarte è approdato al

Advertisements

Milan nell’agosto 2019 per 11 milioni di euro, firmando con i rossoneri un contratto quinquennale fino al 2024.