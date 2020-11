MILANO – Guai per il Milan, che perde Rafael Leao, vittima di un infortunio, ieri con la nazionale portoghese Under 21 (contro l’Olanda): il giovane attaccante, uno dei più in forma tra i rossoneri degli ultimi tempi, ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia destra e sarà sottoposto a nuovo consulto medico tra 10 giorni. Leao salterà sicuramente le sfide contro Napoli, domenica sera, Advertisements Lilla in Europa League e Fiorentina prima del prossimo controllo. L’allenamento odierno del Milan è stato diretto, ancora una volta, da Daniele Bonera per la contemporanea assenza, a causa del Coronavirus, di Pioli e del suo vice Murelli.

Fonte tuttosport.com

