MILANO – Il conto alla rovescia per il derby di Milano sta per scadere e Gianluigi Donnarumma sogna un riscatto rossonero dopo le tante delusioni degli ultimi anni. La parata nel match di ieri contro l’Olanda, intanto, dimostra che il portiere rossonero è in forma: “Credo che rispetto al passato il gap nei confronti dell’Inter si sia ridotto – sottolinea

“Speravamo tutti nel rientro di Ibra”

L’Inter dovrà fare i conti con le numerose e pesanti assenze imposte dal Covid, oltre alla squalifica di Sensi, ma Donnarumma non si fida: “Affrontiamo una grande squadra, guidata da un ottimo allenatore. Hanno tutto per fare bene quest’anno. Anche noi, però, possiamo dire la nostra in questo campionato. Sono convinto che disputeremo una grande partita”. Il Milan, invece, ritrova Ibrahimovic: “Tutti volevamo che Zlatan giocasse questa partita e così sarà. Siamo felici del suo ritorno, ci dà una grossa mano e so che lui è carico. Fare bene nel derby ci darebbe forza per affrontare al meglio il resto del campionato. Siamo solo all’inizio, la squadra è giovane e abbiamo grandi margini di crescita”.

Fonte www.repubblica.it

