Il portiere del Lilla è un serio candidato a diventare rossonero in caso di fumata nera con Donnarumma. Nato centrocampista, si fece apprezzare da Zlatan per una “rispostaccia” ai tempi del Psg

Il baby Maignan glielo disse davvero. “Ibra, sei un attaccante di m…”. Tutto uno scherzo però. Mike aveva 17 anni, si allenava coi grandi e Zlatan lo massacrava. “Mi segnava sempre”. Sfottendolo pure: “Ehi, sei un portiere di m…”. Maignan se la lega al dito, blocca il tiro successivo e risponde a tono. Lì per lì nessuna reazione, ma negli spogliatoi… si becca un bel “bravo”. L’ha svelato Mike in una bella intervista su France Football: “Disse che aveva apprezzato la mia personalità”. Poi più nulla, anche perché Maignan se ne va al Lilla (2015) e Ibra lascia la Francia per lo United. Ora, però, le due strade potrebbero incrociarsi di nuovo. Il Milan deve sciogliere il nodo Gigio, in scadenza a giugno 2021, quindi si sta guardando intorno alla ricerca di un eventuale sostituto. Oltre a Musso e Gollini, nel mirino c’è proprio Mike Maignan, portiere 25enne del Lilla. Quello che anni fa alzò la testa di fronte a Ibra senza paura. Advertisements

Chi è Maignan — Oro del Lilla e Galtier, 170 partite dal 2015 a oggi. A ottobre 2020 ha debuttato in nazionale contro l’Ucraina (45’ al posto di Mandanda). Reattivo, bravo nelle uscite, della personalità abbiamo già parlato. Forse pure troppa da ragazzino. Pare che a scuola andasse malino, troppi brutti voti, così il suo vecchio mentore gli disse di cambiare. “O ti metti in riga, oppure il Psg te lo sogni”. Non sia mai, così Mike si mette sotto e si guadagna i parigini. Proprio lui, l’enfant prodige nato a 10 ore di volo dall’Europa, nella Guyana francese. A otto anni si trasferisce a Villiers-le-Bel, a un soffio da Parigi, e il resto diventa storia nota.

Gerrard — Legatissimo alla famiglia: è cresciuto con la madre, due sorelle e il patrigno. Non ha mai conosciuto il padre. Prima di firmare col Psg giocava a centrocampo e impazziva per Gerrard. Dicono che il suo svago fosse calciare le punizioni a tutta potenza come faceva Steve G. A volte prendeva la porta, in altre la sfera spariva all’orizzonte. Mediano per scelta e portiere per caso: “Serviva una mano…”, dirà. Non uscirà più. Anche se avrebbe voluto giocarsi il provino col Psg da centrocampista. Romain Damiano, uno dei suoi primi allenatori, lo convinse a cambiare idea. “Meglio tra i pali, ma segnava molto”. Pazienza.

Magic Mike — Una vita al Psg. Nel 2012 ha vinto il campionato U17 con Rabiot e Kimpembe, oggi titolare. Una vita nelle giovanili e nessuna presenza in prima squadra: chiuso da Sirigu, Areola e Douchez, nel 2015 ha scelto il Lilla imponendosi piano piano. I primi due anni ha fatto il vice di Enyeama, poi si è preso la maglia da titolare senza uscire più. Così istintivo da guadagnarsi il soprannome di “Magic Mike”, come il film con Channing Tatum e Matthew McConaughey. Tutt’altra trama la sua – e per fortuna – ma stesso nome. Nel 2018-19 mantiene la porta inviolata 15 volte: Lilla in Champions. Quest’anno ha incassato 19 reti in 30 gare. Si nutre di clean sheet. Quando ha scollinato quota 50 ha ricevuto una maglia autografata da tutti i compagni. Il Milan osserva e annota. Ibra scalda il piede.

Fonte Gazzetta.it

