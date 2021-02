MILANO – Ivan Gazidis, Ad del Milan, ai microfoni di “Planet Futbol” su Sport Illustrated apre al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. 39 anni per lo svedese, in scadenza a giugno ma ancora decisivo: “Perchè non continuare se continua a giocare a questo livello? Se fisicamente è capace di farlo, se vuole farlo e la sua famiglia accetterà, perchè no?”. “Non so come ci riesca, è l’eccezione alla regola. La gente Advertisements Gazidis ricorda come sia importante per Ibra giocare a questa età in Serie A: “E’ una grande sfida. Si diverte, segna, ha una media di più di un gol a partita. E ha attorno una squadra che lo sostiene. I giovani lo prendono a riferimento e corrono per lui. E Zlatan ha ancora qualità: quando ha un’occasione, segna. Continua a sorprendere tutti e continua a dimostrare a tutti che si sbagliavano. Perchè c’erano tanti scettici in Italia sul fatto che avrebbe avuto successo”.