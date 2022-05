MILANO – Il Milan annuncia la cessione a titolo definitivo di Jens Petter Hauge. Il giovane attaccante norvegese è stato ufficialmente riscattato dall’Eintracht Francoforte, club con il quale ha festeggiato la vittoria dell’Europa League. Hauge ha collezionato in questa stagione 38 presenze (26 in campionato e 12 in Europa), segnando tre reti. Con il Milan aveva disputato la stagione 2020-21, con due gol in diciotto partite.