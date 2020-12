MILANO – Corsa, grinta, assist e gol: questo è il Theo Hernandez rossonero, un ragazzo di 23 anni che si sta confermando come uno degli interpreti più forti nel ruolo di terzino sinistro, e non solo in Italia. Ai microfoni di Onda Cero, il fluidificante francese di Stefano Pioli parla del suo futuro, dell’importanza di Ibra, e del tema taboo “ scudetto “.

Genoa-Milan, Ibrahimovic salta il match

Advertisements

“Milan, puoi scucire Advertisements

Toni pacati sul tema scudetto in casa rossonera. Theo sembra però fuori dal coro: “Erano anni che il Milan non era ai livelli di oggi. Credo che possiamo scucire lo scudetto dalle maglie della Juventus”. “Il campionato italiano è più fisico rispetto alla Liga, dove si da più importanza al pallone Qui gli allenamenti sono più difficili che a Madrid. Ibra? E’ un giocatore incredibile, ci aiuta e ci dà tanti consigli”.

“Vorrei restare a vita al Milan”

A Madrid, sponda blancos, sono tanti a rimpiangerlo: “Non so se al Real si siano pentiti della mia cessione ma lì non riuscito a dare il meglio di me perchè non avevo spazio e se non giochi non hai fiducia. Ero arrivato al Real giovanissimo, adesso sono cresciuto ma non mi vedo tornare a Madrid. Se potessi, resterei per sempre al Milan. Da quando sono qui sto giocando abbastanza bene, credo di essere nel miglior momento della mia carriera”.

Milan-Inter, derby di mercato per il Papu Gomez

“Francese o spagnolo? Nessun dubbio”

In possesso anche del passaporto spagnolo, Hernandez ha una sola nazionale in testa: “L’ho sempre detto, voglio giocare con la Francia“, chiosa il terzino, per la gioia dei tifosi della nazionale francese che dopo Abidal ha nuovamente un nome “monstre” sulla fascia sinistra.