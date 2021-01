MILANO – “Tick, tock, tick, tock“, imitando il ticchettio di un orologio che scandisce i minuti che lo separano dal suo rientro: è la didascalia scritta da Zlatan Ibrahimovic accanto ad un video pubblicato sui propri account social (Instagram e Twitter), che lo ritrae mentre gira in rete di testa, dopo un gran tuffo, un pallone scodellato in mezzo da un compagno. Assente dal 26 novembre per un infortunio muscolare che

lo ha costretto a saltare tre gare di Europa League e sette di campionato, il fuoriclasse svedese del, che dovrà dare forfait anche nel big match con lain programma mercoledì 6 gennaio, scalpita per tornare in campo.