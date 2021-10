Una vittoria al cardiopalma, quella del Milan contro il Bologna al Dall’Ara, che oltre ai tre punti e alla quinta vittoria consecutiva in campionato porta con sé un altro risultato importante per Stefano Pioli: nel confronto con l’ex Sinisa Mihajlovic, ha raggiunto le 100 panchine alla guida del Milan, un traguardo che fino ad oggi il tecnico emiliano non aveva mai raggiunto in carriera. Non ci era riuscito col Bologna, sfiorando la tripla cifra, ma senza mai raggiungerla tra il 2011 e il 2014, fermandosi a quota 97, e nemmeno con la Lazio dal 2014 al 2016, concludendo con 91 gettoni.