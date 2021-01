TORINO – “La società ha avvisato subito delle due positività, ma in questo momento, visto che tutti gli altri risultano negativi, non si può parlare di focolaio. Se dovessero esserci nuovi casi e venisse confermato un focolaio non controllato in squadra allora l’Asl, per la sicurezza dei giocatori stessi, sarebbe costretta ad intervenire bloccando la trasferta” ha spiegato Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino,

Advertisements

Prima della partenza della Juventus, programmata in mattinata, i calciatori bianconeri potrebbero essere sottoposti a nuovi tamponi. La società, tuttavia, non ha mai comunicato quando i test vengono effettuati, limitandosi a fare sapere soltanto l’esito in caso di positività.

che non esclude l’opzione di bloccare la trasferta della Juve a Milano in caso di focolaio nel gruppo bianconero. Se ci dovessero essere altri postivi nelle prossime ore dopo i casi di Cuadrado , l’Asl potrebbe bloccare la partenza dellaper Milano.