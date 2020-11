MILANO – Il Milan sbanca il San Paolo grazie ad Ibrahimovic e Hauge che con i loro gol hanno piegato il Napoli 3-1. Grande assente della serata Rafael Leao, che ha seguito il big match da casa. L’attaccante portoghese si è goduto la partita, ma soprattutto il primo posto a due punti di distanza dal Sassuolo e per l’occasione ha ringraziato i suoi compagni con un video pubblicato

Advertisements

sul suo profilo Instagram ufficiale: “Partita finita quindi primi in classifica. 3-1, grazie ragazzi. Siamo il Milan“. Sono queste le parole dell’attaccante rossonero che è stato costretto a non giocare per un infortunio al bicipite femorale.

Fonte tuttosport.com

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram