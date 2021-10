La squadra di Pioli è reduce dalla vittoria poco convincente del Dall’Ara e contro i granata la priorità sarà ritrovare le dovute certezze. Lo scorso maggio contro il Toro finì 7-0

Martedì subito in camp. Il Milan ospita il Torino a San Siro: fischio d’inizio martedì alle 20.45. Sfida valida per la decima giornata di campionato. I rossoneri sono reduci da una prova in chiaroscuro contro il Bologna: in vantaggio di due reti, un autogol di Ibra e il gol di Barrow hanno riportato la gara in parità. Ci hanno pensato Bennacer e l’attaccante svedese a chiudere i giochi: 2-4 il risultato finale al Dall’Ara. La squadra di Pioli mantiene l’imbattibilità in campionato e resta in vetta. In attesa del Napoli – nel momento in cui scriviamo – non ancora in campo contro la Roma. Pure gli uomini di Juric hanno vinto l’ultima gara contro il Genoa: 3-2 al 90′. Iniezione di fiducia importante dopo due sconfitte consecutive.

ULTIMI RISULTATI — Milan e Napoli si contendono il primo posto in classifica. Attualmente, i rossoneri sono avanti con 25 punti in nove gare (una in più degli azzurri). Otto vittorie conquistate finora e un solo pareggio contro la Juve. Gli unici k.o. stagionali sono arrivati in Champions nelle sfide con Liverpool, Atletico Madrid e Porto. Complicato sperare nella qualificazione o in un posto in Europa. La squadra di Pioli resta ultima nel girone con zero punti. Il Toro è tornato a vincere dopo quattro partite. Prima i due pareggi con Lazio e Venezia, poi gli stop contro i bianconeri di Allegri nel derby e il Napoli. Undici punti conquistati in nove partite: in totale sono tre successi, due pari e quattro sconfitte.

I PRECEDENTI — Milan e Torino si sono affrontati in 191 occasioni. Il bilancio è tutto a favore dei rossoneri: 73 vittorie contro i 52 successi granata, con 66 pareggi. Pesante per il Toro il risultato dell’ultima sfida contro la squadra di Pioli. Lo scorso maggio il Milan si è imposto in trasferta segnando ben sette gol a Belotti e compagni. Due le sfide a San Siro nella scorsa stagione. La più recente agli ottavi di Coppa Italia: vittoria del Milan dopo i calci di rigore. Il 9 gennaio, invece, Leao e Kessié decisero la sfida d’andata in campionato.

