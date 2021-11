Due episodi chiave nella gara. Al 70’, con il Napoli già in vantaggio, Kastanos entra in malo modo su Anguissa. L’arbitro estrae il cartellino giallo, ma il Var Banti lo invita giustamente a rivedere il fallo al monitor: l’intervento è da rosso, perché il centrocampista della Salernitana va con la gamba tesa e i tacchetti in avanti sulla parte alta della caviglia del mediano azzurro. Fabbri si corregge dopo l’on field review e i padroni di casa restano in dieci uomini. Al 77’, però, si torna in parità numerica, perché il fischietto di Ravenna espelle Koulibaly per aver impedito una chiara occasione da gol a Simy sul passaggio di Ribery. Poco da discutere sul fischio (il senegalese tira per la maglia), un po’ di più sul colore del cartellino: Simy poteva guadagnare il possesso della palla senza il fallo di Koulibaly? Forse sì, forse no. E per questo il Var mantiene la decisione dell’arbitro in campo.

ROMA-MILAN (MARESCA)

—

L’episodio-clou è il contatto in area fra Ibanez e Ibrahimovic che origina il rigore del 2-0 al 7’ s.t.: il difensore romanista entra in collisione con lo svedese, l’ancata c’è e solo dopo il romanista riesce a toccare il pallone inizialmente spostato da Ibra. La valutazione deve essere di Maresca, quindi del campo: il Var interviene nonostante non ci sia “chiaro ed evidente errore” e quindi Maresca conferma la sensazione dal campo. Il dubbio resta sul contatto in area Kjaer-Pellegrini in cui il milanista tocca la gamba del giallorosso, episodio che somiglia a quello Dumfries-Alex Sandro. Maresca non fischia. Ma l’arbitro commette un errore evidente quando scatta il secondo giallo per Theo Hernandez: l’arbitro non fischia l’evidente fallo su Krunic (di Felix) che origina la ripartenza di Pellegrini. In pratica, non ci sarebbe stato il giallo del milanista se prima fosse stato sanzionato il “colpo” a Krunic. Nel resto, troppi cartellini gialli (9), evidenza di una gara che a un certo punto gli è sfuggita di mano in maniera netta. I due gol annullati (a Leao e a Ibrahimovic) sono stati scovati dal Var: doppio fuorigioco.