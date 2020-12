Milan-Parma: curiosità e statistiche

Hernani porta in vantaggio il Parma

Pioli lancia Rebic dal primo minuto in attacco, supportato sulla trequarti da Castillejo, Diaz e Calhanoglu. A centrocampo, ci sono Kessie e Bennacer. Liverani risponde con Cornelius prima punta e Karamoh e Gervinho a supporto. Passano solo 5 minuti e Pioli è costretto al primo cambio con Kalulu che entra in campo al posto dell’infortunato Gabbia. Il Milan parte forte e si butta subito in avanti ma è il Parma a passare in vantaggio e sbloccare il risultato al 13′ minuto di gioco: iniziativa di Gervinho sulla sinistra e palla in mezzo, Hernani di piatto batte Donnarumma e fa 0-1. Passano pochi minuti e il Parma sfiora il raddoppio con Karamoh su altra iniziativa di Gervinho. Al 23′, il Milan pareggia con il gol di Castillejo ma il Var annulla la rete rossonera per la posizione di fuorigioco dello spagnolo. La formazione di Pioli attacca a testa bassa alla ricerca del pareggio e va ad un passo dall’1-1: a cinque minuti dall’intervallo, infatti, doppio legno per i rossoneri con il palo colpito da Diaz con un destro a giro e poi con la traversa sulla conclusione di Calhanoglu. Ancora il turco, poi, colpisce un palo al 46′ direttamente su calcio piazzato. I legni fermano il Milan e il primo tempo finisce con il Parma in vantaggio grazie al gol di Hernani.

Raddoppio Kurtic, doppietta Theo Hernandez: finisce 2-2

La ripresa inizia con due novità nella formazione rossonera: ci sono Hauge e Leao per Castillejo e Diaz. Dopo 6 minuti, un altro legno ferma ancora i rossoneri: ancora sfortunato Calhanoglu che colpisce il terzo legno personale prendendo in pieno la traversa con un tiro potente di destro. Il Parma, invece, quando va avanti, non perdona. Al 56′, infatti, arriva il clamoroso raddoppio dei gialloblù, con la rete di Kurtic di testa su cross di Hernani. Il Milan reagisce immediatamente e accorcia subito le distanze: è Theo Hernandez a riaprire la gara con un colpo di testa vincente su calcio d’angolo. Liverani inserisce prima Inglese e Cyprien per Cornelius e Karamoh e poi lancia Sohm al posto di Kurtic. Dall’altra parte, Pioli prova la carta Tonali per Bennacer (problema muscolare) ma il Milan attacca senza creare grossi pericoli alla difesa del Parma. Nel finale, spazio anche per Busi che fa il suo ingresso in campo per Hernani. La formazione di Liverani si difende con ordine e il Milan sembra vicinissimo alla prima sconfitta in campionato. Al 90′, però, ci pensa Theo Hernandez ad evitare il primo ko a Pioli: l’esterno francese riesce a battere Sepe, trova la doppietta e pareggia con un bel sinistro dal limite dell’area. A San Siro, finisce 2-2.