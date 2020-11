MILANO – Giocare a Napoli e al San Paolo, per Gigio Donnarumma, non è mai qualcosa di normale. Figlio della terra in cui Maradona è il dio del calcio incontrastato, il portiere del Milan, fin da piccolo, ha sposato la fede per i colori rossoneri, quelli che alla fine degli anni ’80 arrivarono a dissacrare il tempo di Fuorigrotta vincendo per 3-2 il 1° maggio 1988 in quella

Advertisements

Advertisements

che lo stesso Maradona aveva ribattezzato come “la finale del mondo”. Gigio sarebbe nato circa 11 anni dopo, a Castellammare di Stabia, crescendo calcisticamente neldove rimase fino ai 14 anni prima di approdare al Milan in una delle trattative più lunghe, difficili, controverse e complicate che il calciomercato giovanile possa ricordare. L’che aveva preparato tutto, il blitz di Mauroche gli regala la maglia con il suo nome e Gianluigi che sceglie di seguire, che con la Primavera del Milan aveva vinto una Coppa Italia Primavera nell’aprile 2010. E pensare che Gigio, la maglia del Napoli, avrebbe potuto vestirla così come altri talenti cresciuti attorno alla squadra azzurra che, in quel periodo, se ne fece sfuggire tanti. Il motivo? Pare che la società napoletanao che ritenesse troppi alti i prezzi fissati dalle varie squadre che avevano coltivato i talenti sui loro campi. E così Gigio approdò al Milan.