MILANO – "Ci dispiace essere usciti, tenevamo alla competizione. La gara ci ha detto che possiamo tenere testa ad una squadra molto forte, essere rimasti in dieci ci ha complicato la situazione" sono le parole di Stefano Pioli, tecnico del Milan, a RaiSport dopo la sconfitta in Coppa Italia nel derby contro l'Inter. Sul battibecco Ibra-Lukaku, l'allenatore rossonero ha detto: " Ha influito sicuramente, la prima ammonizione ha ". E proprio sull'espulsione di Ibra, ha spiegato: "Si è fatto un po' prendere dalla voglia di aiutare la squadra, poteva rallentare un po' la corsa ma ci può stare. In dieci poi è diventata ancora più difficile, siamo diventati un po' ingenui sul fallo del rigore. E' una buona prestazione, esco da questa sconfitta molto fiducioso sul nostro futuro. La differenza l'ha fatta solo il fatto di essere rimasti in dieci, in undici contro undici era aperta ad ogni risultato e noi eravamo in vantaggio".

Fonte tuttosport.com

