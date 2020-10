MILANO – Il Milan di Stefano Pioli non sbaglia neanche la seconda partita in Europa League, 3-0 netto allo Sparta Praga in una partita senza storia dall’inizio alla fine con tanto di rigore sbagliato da Zlatan Ibrahimovic. A fine gara la soddisfazione del mister rossonero ai microfoni di Sky Sport: “ La squadra sa stare in campo, sa leggere le partite, venivamo da una buona prestazione dove dovevamo fare meglio in costruzione, stasera bravi a capire gli spazi concessi e a sfruttarli. Partita controllata con personalità, le mie scelte sempre più complicate perché tutti stanno facendo bene. Advertisements “.

Pioli e l’ampiezza della rosa

Il Milan in questo inizio stagione ha utilizzato 24 giocatori su 27 a disposizione: “Lavorano con grande compattezza cercando di dare il massimo, quando ti comporti così per me è più facile chiamare in causa i ragazzi, abbiamo una rosa ampia, voluta sapendo dei tanti impegni impegni, giusto sfruttarla a pieno” ha spiegato Pioli.

Sulla crescita di Tonali

Infine, su Tonali in campo per tutti i 93 minuti con evidenti segnali di miglioramento ed adattamento alla nuova realtà rossonera: “Tonali ha fatto due passi in avanti, non ha fatto preparazione con noi, non conosceva i nostri meccanismi, adesso sta crescendo di condizione oltre la conoscenza del gruppo, ha una grande competitività come giusto che sia in una grande squadra”.

Fonte tuttosport.com

